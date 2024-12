‘Força pela Vida’: 87 motoristas são multados por dirigir após beber

today30 de dezembro de 2024 remove_red_eye23

Oitenta e cinco infrações autuadas pela recusa ao teste do bafômetro e dois motoristas multados por embriaguez ao volante, sendo que um deles foi preso, em um total de 137 infrações aplicadas a condutores que foram flagrados infringindo as leis de trânsito. Esse é o saldo da operação integrada “Lei Seca” realizada na tarde do último sábado (28) em cinco pontos localizados em Guarapari, Vitória e Cariacica.

A blitz faz parte das ações do programa Força Pela Vida e do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans), que prevê ações voltadas para reduzir o índice de mortes no trânsito.

Foram abordados 372 veículos e realizados 292 testes de alcoolemia das 16h às 20h do sábado. Foi lavrado ainda um Auto de Prisão em Flagrante Delito (APFD) pelos artigos 329, 330 do Código Penal e 306 do Código de Trânsito (desobediência, resistência e embriaguez ao volante), tendo o autuado sido conduzido ao Sistema Penitenciário e ficando à disposição da Justiça.

A operação integrada também teve foco na fiscalização ao transporte coletivo de passageiros, tendo em vista a ampliação do serviço de transporte clandestino durante as férias escolares e verão. Nesse sentido, foram registradas duas autuações por executar transporte coletivo rodoviário de passageiros sem autorização formal.

Objetivo

O foco da Operação Lei Seca realizada no último sábado (28) em Guarapari, Vitória e Cariacica é a integração das diversas forças para sensibilizar os usuários das vias quanto à importância de cumprir as regras de trânsito e zelar pela segurança, a fim de “salvar vidas”, considerando informações de aumento do número de sinistros (acidentes) de trânsito nos municípios, e especialmente o aumento do consumo de bebida alcoólica, possivelmente associado à direção veicular durante o verão.

Integração

A operação contou com a atuação de 63 profissionais, contando com efetivos do Detran|ES, da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), por meio do Batalhão de Trânsito (BPTran) e do 10º Batalhão (Guarapari); da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Delitos de Trânsito (DDT); da Polícia Rodoviária Federal (PRF); do Corpo de Bombeiros Militares do Espírito Santo (CBMES); do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), da Secretaria de Estado de Saúde; dos agentes de trânsito municipais e da Guarda Civil Municipal de Cariacica; de agentes do Grupo Tático Operacional da Guarda Municipal de Vitória (GTO); do Departamento de Edificações e de Rodovias (DER/ES), e de fiscais da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES).

Dados completos da Operação “Força pela Vida” desse sábado (28/12):

– Veículos abordados: 372

– Autos de infração confeccionados: 137

– Testes de alcoolemia: 292

– Recusa ao teste de etilômetro: 85

Principais infrações

– Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277;

– Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência;

– Conduzir o veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado;

– Dirigir veículo com validade de CNH vencida há mais de 30 dias;

– Permitir posse e condução do veículo à pessoa com CNH vencida há mais de 30 dias;

– Dirigir o veículo usando calçado que não se firme nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais;

– Conduzir veículo sem possuir CNH;

– Permitir posse do veículo à pessoa inabilitada;

– Conduzir veículo em mau estado de conservação.

Mortes no trânsito

O número de mortes no trânsito no Estado em 2024 já superou em 18,7% o registrado no mesmo período de 2023. Segundo dados do Observatório de Segurança Pública do Espírito Santo, de janeiro a novembro deste ano, 887 pessoas perderam a vida em sinistros (acidentes) de trânsito no Estado, contra 747 pessoas que morreram nas vias capixabas no mesmo período de 2023.

Confira o relatório mensal completo:

https://sesp.es.gov.br/Media/Sesp/Mapa%20de%20homic%C3%ADdios/Mortes%20no%20Tr%C3%A2nsito_NOV-1.pdf