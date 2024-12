Futebol e Educação: como projetos sociais estão mudando o futuro de jovens capixabas

today13 de dezembro de 2024 remove_red_eye60

A Associação Capixaba de Esporte e Lazer (Acel), organização comprometida com o desenvolvimento social por meio do esporte, tem impactado positivamente a vida de diversos jovens e suas famílias nas comunidades onde atua.

Com foco na iniciação esportiva e na valorização do estudo, a Acel acredita que essas são as verdadeiras ferramentas para transformar o futuro e formar cidadãos responsáveis e conscientes.

Além da iniciação esportiva, os projetos Escola de Craques e Escola de Esportes têm como metodologia educar por meio dessa vertente, levando assim para as quadras, além da técnica, ensinamentos que as crianças vão levar por toda a vida.

Com um trabalho multidisciplinar, composto por professores de educação física e assistentes sociais dentro de quadra, o objetivo do projeto é acolher as crianças, entender a realidade das famílias e atuar como agente transformador.

“As assistentes sociais da organização realizam um acompanhamento rigoroso e promovem diálogos formativos mensais, abordando temas como respeito, empatia, educação, e combate ao racismo. Além disso, ocorrem encontros sociofamiliares para informar os pais sobre o progresso de seus filhos e fortalecer as relações familiares”, aponta Luciano Barros, presidente da Acel.

A frente da coordenação pedagógica da Acel há pouco mais de um ano, Thiely Merlo sinaliza que dentro desse período foi possível perceber mudanças significativas nos alunos e alunas, tanto nos aspectos comportamentais como nos técnicos da modalidade.

“Observamos uma maior socialização entre os alunos, maior desenvoltura no que diz respeito à prática esportiva e o contínuo cumprimento das regras de convivência, que em muitos casos é refletido no ambiente familiar”, indica Merlo.

O impacto dos projetos vai além das quadras onde as atividades ocorrem. Diversos pais relatam transformações significativas no comportamento de seus filhos, incluindo melhora no desempenho escolar, relacionamento com outras crianças, respeito às regras e diminuição da agressividade em casos específicos.

“O futebol trouxe uma estabilidade a mais para o Paulo Antônio. Ele tem o espectro TDAH e às vezes ele era muito agressivo e, a Escola de Craques possibilitou a ele uma melhora de quase 100%, uma vez que está se desenvolvendo mais, está mais carinhoso, ele está muito feliz, então foi uma excelente escolha colocar ele no futebol”, afirma a mãe do aluno da Escola de Craques.

E durante todo o trabalho realizado em 2024 a Acel colheu frutos significativos, com histórias de transformação que demonstram o poder do esporte e da educação na construção de um futuro melhor.

“Queremos formar cidadãos de bem, conscientes do seu papel como agentes de mudança na sociedade”, reforça Luciano Barros.

Realizado por meio da Lei de Incentivo ao Esporte do Governo Federal e da Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba e tendo como patrocinadores Vale, EDP e Suzano, os projetos da Acel não só proporcionam aulas gratuitas, mas também oferece uniformes e uma equipe multidisciplinar composta por professores, coordenador técnico e assistente social, sem nenhum custo para as famílias envolvidas.

Núcleos ativos da Acel

A Escola de Craques está presente na vida dos capixabas desde 2008, por meio desse projeto crianças e adolescentes, em vulnerabilidade social, recebem aulas gratuitas de futebol de salão:

Atlântica Ville, Vitória

Carapina Grande, Serra

Village de Camburi, Vitória

Conjunto Carapina I, Serra

Hélio Ferraz, Serra

A Escola de Esportes está em pleno funcionamento com quatro núcleos ativos, cada um especializado em uma modalidade esportiva distinta:

Jabaeté, Vila Velha – Futebol

André Carloni, Serra – Vôlei

Atlântica Ville, Vitória – Basquete

Carapina I, Serra – Vôlei