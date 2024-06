Gandini adia sonho de concorrer a prefeitura de Vitória e emite comunicado aos eleitores

today4 de junho de 2024 remove_red_eye120

O deputado estadual Fabrício Gandini emitiu, nesta terça-feira, 04 de junho, um comunicado aos eleitores de Vitória adiando um de seus sonhos: disputar a vaga do Executivo da capital capixaba. Confira na íntegra a carta:

“Após muita reflexão e conversas com aliados e familiares, quero fazer um importante comunicado aos meus eleitores: vou adiar o meu sonho de concorrer mais uma vez à Prefeitura de Vitória.

Tomo essa decisão com base em alguns argumentos que quero explicar aqui, em respeito a todos que acreditam no nosso mandato e para dar transparência às minhas ações.

Minha decisão está pautada na necessidade de juntar pessoas e partidos, para entregar a cidade de Vitória uma candidatura alternativa à atual e que possa indicar caminhos para a capital avançar, e não continuar sem rumo como está atualmente.

Recebi do presidente regional do PSD, Renzo Vasconcelos, a confiança de ser o candidato do partido em Vitória, e sou grato por isso. Assim, vou agora junto com ele definir o rumo do partido na capital, sendo que aponto o caminho que já estávamos construindo como o ideal. Além disso, vou aceitar a tarefa que ele me designou, caso não fosse candidato, que é de tornar o PSD um partido maior, com mais relevância no Estado. Portanto, estarei desempenhando essa tarefa de apoiar as candidaturas a prefeito e vereador do PSD.

Dessa forma, decido cumprir o meu mandato de deputado estadual, que me foi conferido, de forma democrática, pelo voto popular.”

Fabrício Gandini (PSD), deputado estadual

foto Wilbert Suave