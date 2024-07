Gandini vai propor soluções para problema do abastecimento de água em Nova Venécia

today31 de julho de 2024 remove_red_eye31

O presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia realiza amanhã (1°) audiência pública com moradores do distrito de Cedrolância e representantes da prefeitura e Cesan. Na pauta, o tratamento de água e a drenagem da comunidade

O presidente da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Fabrício Gandini (PSD), vai realizar amanhã (1º), às 19h, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental (Emeif) Cedrolândia, no distrito de mesmo nome, em Nova Venécia, uma audiência pública para propor soluções para resolver o problema do tratamento de água da comunidade e a realização de obras de drenagem pluvial.

A obra do reservatório de água da região foi feita em 1980, quando a população era consideravelmente menor, e hoje já não consegue atender às demandas do município. Com isso, falta água para parte da população em períodos de seca.

A audiência pública foi pedida pelo vereador Saulo de Souza Ribeiro (PL), de Nova Venécia, que procurou o gabinete do deputado Gandini. A reunião contará com a presença dos moradores, de representantes da Prefeitura de Nova Venécia e também da Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan), que opera os serviços de água na região.

“O abastecimento de água é um desejo muito antigo da nossa comunidade. Hoje, a gente não consegue atender da forma que precisa. Em 1980, o sistema foi feito para 100 residências. Atualmente, já passam de 350 casas que recebem o abastecimento. Ele (o sistema) está ultrapassado e não consegue atender. Água de qualidade é fundamental para que Cedrolândia continue a crescer”, explicou o vereador.

Num relatório da Defesa Civil Municipal, datado de 09 de fevereiro de 2018, foi relatado que o reservatório apresentou risco parcial à integridade física, à vida e ao patrimônio dos habitantes, uma vez que a água tem chegado barrenta à casa dos moradores.

“A falta de água tratada é um problema do século passado. É o mínimo para que a população tenha qualidade de vida. Vamos escutar os moradores e ver o que pode ser feito pelas autoridades para resolver o problema com a urgência que ele merece”, declarou Gandini.

Outro problema citado é a drenagem pluvial que, assim como o reservatório, possui um sistema antigo e não consegue sustentar a quantidade de chuva que o município recebe, alagando partes do distrito. Um empasse entre a prefeitura e a Cesan será debatido, para saber de quem é a responsabilidade pelas obras de drenagem.

“Mais de 70% da população sofre direta e indiretamente com a situação das enchentes. O comércio é afetado, assim como a economia do município, e a comunidade custa a se reestabelecer”, pontuou Saulo.

Durante o mandato, o deputado Gandini já fez audiências públicas para fiscalizar as condições da água na Serra e em São João do Sobrado, em Pinheiros, além de visitas ao Morro do Jaburu, em Vitória.

fotos Diego Alves e divulgação