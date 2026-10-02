Globo cancela debate presidencial após decisões judiciais de última hora

today1 de outubro de 2026 remove_red_eye95

Emissora recebeu determinações do TSE e do STF que alteraram regras do encontro previsto para esta quinta-feira (1º)

A TV Globo cancelou o debate entre os candidatos à Presidência da República que estava marcado para a noite desta quinta-feira (1º), após uma sequência de decisões judiciais tomadas poucas horas antes do início do programa.

Uma das decisões foi da ministra Estela Aranha, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que proibiu a emissora de manter no cenário o púlpito vazio reservado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que havia informado que não participaria do debate. A decisão também impediu que os demais candidatos formulassem perguntas direcionadas ao candidato ausente.

Outra decisão, desta vez do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que Renan Santos (Missão) participasse do debate. A medida alterou a composição prevista para o encontro e anulou decisão anterior do presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, que havia negado a participação do candidato.

Mudanças na composição

O debate já havia passado por uma alteração antes mesmo das decisões desta quinta-feira. Na terça-feira (29), uma decisão do presidente do TSE havia determinado a inclusão de Romeu Zema (Novo) no encontro.

A programação inicialmente previa a participação de candidatos como Lula (PT), Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD), Augusto Cury (Avante) e Romeu Zema (Novo). Com a decisão do STF, Renan Santos também deveria ser incluído.

Após a decisão de Gilmar Mendes, Flávio Bolsonaro anunciou que não participaria do debate.

Globo cita insegurança jurídica

Em comunicado, a Globo afirmou que as sucessivas decisões judiciais tomadas momentos antes da realização do programa provocaram insegurança jurídica e alteraram regras que haviam sido previamente estabelecidas para o debate.

A emissora destacou ainda que possui tradição na realização de debates eleitorais e que o objetivo é proporcionar aos eleitores a oportunidade de conhecer e comparar propostas dos candidatos.

Com as mudanças determinadas pela Justiça Eleitoral e pelo Supremo Tribunal Federal, além da desistência de Flávio Bolsonaro, a emissora decidiu cancelar o encontro.

O debate estava previsto para começar às 21h30 desta quinta-feira (1º) e seria o último encontro entre candidatos à Presidência antes do primeiro turno das eleições, marcado para domingo (4).