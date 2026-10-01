Mais rápido e preciso: novo acelerador reforça tratamento contra o câncer em Cachoeiro

today1 de outubro de 2026 remove_red_eye30

O Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim começou a instalar um novo equipamento de alta tecnologia para ampliar o atendimento a pacientes oncológicos: o acelerador linear Halcyon, da Varian Medical Systems.

A primeira parte do equipamento já chegou e começou a ser instalada. As demais partes serão recebidas nos próximos meses, enquanto a instituição realiza as adaptações estruturais necessárias para concluir a montagem. A previsão é que o sistema entre em funcionamento ainda este ano.

O acelerador linear de partículas Halcyon foi desenvolvido para tratamentos avançados contra o câncer, incluindo técnicas como radioterapia guiada por imagem (IGRT) e radioterapia de intensidade modulada (IMRT).

A tecnologia permite maior precisão na aplicação da radiação e pode reduzir o tempo das sessões, além de contribuir para a proteção dos tecidos saudáveis.

O deputado estadual e médico radio-oncologista, Dr. Bruno Resende, acompanhou de perto a chegada do equipamento. Para ele, a nova tecnologia representa um avanço no atendimento aos pacientes que enfrentam o câncer.

“Uma tecnologia de última geração. Com ela, vamos tratar ainda mais pacientes, com mais rapidez, mais precisão, menos toxicidade e permitir que os pacientes fiquem menos tempo tratando e muito mais tempo perto de suas famílias”, afirmou.

O novo equipamento, avaliado em R$ 10 milhões, chega para ampliar a capacidade tecnológica do Hospital Evangélico, referência no tratamento do câncer no Sul do Espírito Santo, enquanto as obras do futuro Hospital do Câncer avançam.

A previsão é que o Hospital do Câncer seja concluído no final de 2027. Com a nova unidade em funcionamento, o equipamento será transferido para a estrutura especializada, onde continuará sendo utilizado no tratamento de pacientes com câncer.

FOTO ILUSTRATIVA