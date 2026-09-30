Justiça Eleitoral informa mudanças em locais de votação em Anchieta

today30 de setembro de 2026 remove_red_eye86

A Justiça Eleitoral, por meio da 17ª Zona Eleitoral do Espírito Santo – Anchieta/Piúma, informa aos eleitores de Anchieta sobre mudanças nos endereços de seções eleitorais e locais de votação no município.

O comunicado foi encaminhado por determinação do juiz eleitoral da 17ª Zona, Dr. Diego Ramirez Grigio Silva, com o objetivo de dar amplo conhecimento à população e orientar os eleitores antes do dia da votação.

Confira as alterações

Escola Terezinha Godoy – bairro Justiça

As 10 seções eleitorais retornaram para a escola de origem, que agora funciona em novo endereço: Rua Vereador Pio Salarini, bairro Justiça, ao lado da Vila Olímpica.

Escola Francisco Giusti – bairro Justiça

As duas seções eleitorais foram transferidas para o CEMEI Tia Ireni Amaral, localizado na Rua Antônio Guisso, bairro Justiça, ao lado da Vila Olímpica.

EMEIEF Professora Maria Luiza Flores – Mãe-Bá

As quatro seções eleitorais foram transferidas para o CEMEI Enide Correa Guaitolini, localizado na Rua Benedito Rodrigues Costa, Mãe-Bá.

Escola Zuleica Flores da Purificação – Jabaquara

As três seções eleitorais foram transferidas para a USF de Jabaquara (Unidade de Saúde da Família), localizada na Rua Beira Campo, Jabaquara.

Seção Eleitoral nº 144 – EMEIEF Itajobaia

A seção nº 144 continua em Jabaquara, mas passa a funcionar na USF de Jabaquara (Unidade de Saúde da Família), na Rua Beira Campo.

A orientação é para que os eleitores que votavam nesses locais fiquem atentos às alterações e verifiquem antecipadamente onde deverão comparecer no dia da eleição, evitando deslocamentos para endereços antigos.

A divulgação atende à solicitação da Justiça Eleitoral – 17ª Zona Eleitoral do Espírito Santo, responsável pelos municípios de Anchieta e Piúma.