Governador apresenta no legislativo os investimentos realizados em Vila Velha

today26 de setembro de 2023 remove_red_eye83

Na noite desta segunda-feira (25), o prefeito Arnaldinho Borgo acompanhou o governador Renato Casagrande em sua apresentação, na Câmara Municipal, do relatório sobre os principais investimentos, ações e projetos que o Governo do Estado vem executando em Vila Velha.

Trata-se do maior pacote de investimentos da história da cidade, que inclui obras de macrodrenagem, de infraestrutura urbana e de esgotamento sanitário, além de reformas de escolas, construção de quadras esportivas, repasses para a saúde, entre vários outros benefícios e melhorias.

Além dos vereadores, a apresentação do governador contou com a presença de diversos secretários municipais, lideranças comunitárias e moradores de Vila Velha. Os investimentos estaduais em obras, serviços e melhorias na infraestrutura do município – e também na mobilidade – já perfazem cifras que ultrapassam a R$ 2,5 bilhões, sendo que R$ 750 milhões estão sendo aplicados exclusivamente em obras de macrodrenagem executadas na cidade.

Neste contexto, considerando a proximidade com a chegada do período de chuvas, as ações de prevenção e combate aos históricos alagamentos em Vila Velha certamente se destacam. São intervenções como drenagem e pavimentação de ruas e avenidas; construção de estações de bombeamento e galerias pluviais, e realização de grandes obras de macrodrenagem e de mobilidade.

Uma nova história

“Este enorme volume de ações e de vultosos investimentos mostram que Vila Velha, enfim, está recebendo a atenção que sempre mereceu do Governo do Estado. Estamos mudando um passado negativo marcado pelo isolamento – devido a conflitos e brigas políticas – e construindo, a várias mãos, uma nova história, que está mudando a vida das pessoas. E o governador Casagrande se tornou um parceiro incondicional do município, reconhecido por todos, pois está nos ajudando muito a cuidar do presente para construirmos, juntos, um futuro melhor”, agradece Arnaldinho Borgo.

Por sua vez, o governador Renato Casagrande demonstrou gratidão por ouvir do prefeito, pessoalmente, que nenhum outro governador do Estado fez tanto e em tão pouco tempo por Vila Velha.

“Pode ter gente que não gosta do nosso trabalho, ou que não gosta da gente. Mas todos reconhecem que somos realizadores e temos capacidade e condições de entregar resultados efetivos para a população capixaba. E, sim, tenho procurado estar permanentemente presente em Vila Velha – junto com o prefeito, com os vereadores e com a sociedade – porque quero deixar minha marca, sendo o governador que mais investiu na cidade canela-verde em toda a sua história. O que mais me orgulha é que estamos resolvendo não apenas problemas antigos e atuais. Também estamos apontando novos caminhos para o futuro”, assinala o governador.

Confira algumas obras estaduais para combater alagamentos em Vila Velha:

– Obras de drenagem e pavimentação de ruas, nos bairros Praia da Costa, Itapuã, Divino Espírito Santo, Santa Rita, Paul, Ilha das Flores e Barramares I e II;

– Obras de macrodrenagem em Nova Itaparica (galerias);

– Obras de macrodrenagem no bairros Jockey de Itaparica (galerias);

– Construção de Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Laranja;

– Construção de Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Aribiri;

– Construção de Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Gaivotas;

– Construção de Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Bigossi;

– Construção da galeria-dique e Parque Linear do Canal Marinho, com sistema de comportas;

– Construção das galerias Fluviópolis e Brasilândia (Cobilândia);

– Construção de galerias nas Avenidas Pedro Gonçalves Laranja, João Francisco Gonçalves e Primeira Avenida (Cobilândia);

– Construção de galerias de macrodrenagem no Bairro Santa Rita Valor;

– Obras de macrodrenagem na Sub-Bacia do Canal da Travessa Belas Artes (Bacia Rio Aribiri);

– Construção de galerias de águas pluviais na Av. Carlos Lindemberg;

– Obras de drenagem e urbanização do Canal Guaranhuns;

– Implantação do Centro de Controle Operacional/Operação Remota do Sistema de Drenagem Pluvial do Município de Vila Velha.

Ações preventivas

Aliada aos investimentos do Governo do Estado contra os alagamentos na cidade, a atuação preventiva da prefeitura de Vila Velha também está ajudando a minimizar os alagamentos e as enchentes que marcaram, de forma negativa, a história do município nos últimos 60 anos. Para minimizar os alagamentos e as enchentes, o município passou a ter – pela primeira vez em sua história – contratos de desassoreamento e limpeza de canais e galerias.

Os contratos envolvem investimentos anuais de mais de R$ 42 milhões para a limpeza de 50 km de canais e 55 Km de galerias, além da destinação dos resíduos. A medida também faz parte do programa Alagamento Zero, que busca garantir o fluxo contínuo das águas da chuva pelas redes de drenagem, até a maré. O material dragado só nos canais já totaliza mais de 250 mil m³ de resíduos: o equivalente a 15 toneladas.

foto Adessandro Reis