Governador do Espírito Santo participa da abertura da 8ª edição do Cosud

today2 de junho de 2023 remove_red_eye22

O Governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, participou da abertura da 8ª edição do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), em Belo Horizonte, Minas Gerais, nesta sexta-feira (2).

A abertura da edição, que dá início ao segundo ciclo de encontros do Consórcio, foi marcada pela assinatura do protocolo de intenções do projeto de lei que cria oficialmente o Cosud. Cada governador irá entregar o projeto de lei à Assembleia Legislativa de seu Estado.

Em seu discurso de abertura, Casagrande destacou a importância de se oficializar o Cosud para que os sete estados membros, que juntos somam mais de 50% da população e mais de 70% do PIB do país, trabalhem em conjunto.

“A reunião de hoje é muito importante, pois nós daremos um passo na organização do nosso Consórcio, que se estabelece visando trabalhos conjuntos e união de forças para que a gente possa alcançar nossos objetivos. Apesar de estarmos em regiões próximas, temos estados distantes, como por exemplo Espírito Santo e Rio Grande do Sul. Mas, a situação e a realidade brasileira impõem que as unidades federativas e os entes subnacionais possam estar organizados”, pontuou o capixaba.

Durante o evento, serão debatidos temas em conjunto entre os sete estados, especialmente a geração de emprego e renda e a reforma tributária, que são temas centrais do encontro.

“A reforma tributária é um tema de interesse de todos os estados, independentemente de serem vizinhos uns dos outros. O Consórcio Sul e Sudeste tem a oportunidade, como já estamos fazendo, de tratar de políticas públicas importantes e de dar protagonismo aos estados. Em um país da dimensão do Brasil, os estados não podiam ficar à margem e nem sem protagonismo. Então, nós assumimos protagonismo nesses últimos anos e nós queremos que os estados possam dar a sua contribuição para o desenvolvimento do país e gerando oportunidade aos brasileiros”, disse Casagrande.

A programação do Cosud continua durante a tarde desta sexta-feira com reuniões dos governadores e dos grupos de trabalho dos secretários de Estado. Neste sábado (3), os governadores se reunirão para lançar a Carta de Belo Horizonte.

foto Hélio Filho/Secom