Governador lança edital para Corredor Metropolitano Sul – Expresso GV

today9 de janeiro de 2025 remove_red_eye46

O governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou o lançamento do edital de licitação para a implantação do Corredor Metropolitano Sul – Expresso GV. Com investimento de R$ 318 milhões, o projeto será o maior em mobilidade urbana na Região Metropolitana da Grande Vitória, conectando os municípios de Vila Velha e Cariacica por meio de um corredor exclusivo para ônibus, ciclovia integrada e requalificação urbana e viária. A iniciativa foi apresentada na manhã desta quinta-feira (09), no Palácio Anchieta, em Vitória.

“Estamos anunciando hoje, e vamos publicar amanhã este edital que vai ajudar muito a mobilidade na região metropolitana. O Expresso GV vai priorizar o transporte público, mas também vai requalificar toda uma avenida, toda uma região. Tem ciclovia, passeio, requalificação de pista, é todo um investimento que fica pronto para a gente poder melhorar ainda mais a região metropolitana e favorecer e dar prioridade ao transporte coletivo. Nós fechamos 2024 com o maior volume de investimento em infraestrutura da história do Espírito Santo, foram R$ 4,250 bilhões de investimento em infraestrutura. E só pode fazer isso quem tem governo organizado, só pode fazer isso quem tem capacidade de investimento”, afirmou Casagrande.

O corredor será construído no canteiro central da Avenida Carlos Lindenberg, em concreto e com plataformas exclusivas para o embarque e desembarque dos passageiros. O secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, estima a redução em 50% do tempo de deslocamento para os passageiros que utilizam os quatro terminais urbanos da região, Jardim América, IBES, São Torquato e Vila Velha.

“O Expresso GV é uma das obras mais importantes da nossa gestão. Esperamos, a partir dessas intervenções, reduzir o tempo de viagem do Transcol, melhorar a fluidez do trânsito e promover maior conforto e segurança para os passageiros, pedestres e ciclistas. Com a requalificação do pavimento asfáltico, estamos não apenas aprimorando a infraestrutura viária, mas também fomentando o Corredor Logístico, projetado para suportar caminhões de até 45 toneladas, contribuindo também com a atividade econômica na região”, explicou Damasceno.

O Corredor Metropolitano Sul – Expresso GV é mais um marco nos avanços da mobilidade urbana promovidos pelo Governo do Estado. Este investimento proporcionará mais segurança no trânsito, reduzirá o tempo de viagem, além de oferecer alternativas eficientes e sustentáveis para os deslocamentos na Região Metropolitana, contribuindo diretamente para a melhoria da qualidade de vida e a redução do uso de veículos individuais.

Segundo vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço, o lançamento deste edital marca o início do maior investimento já realizado na mobilidade urbana da Região Metropolitana da Grande Vitória.

“Com aporte de mais de R$ 300 milhões, damos um passo histórico no desenvolvimento da nossa infraestrutura urbana. Este projeto simboliza mais do que um investimento financeiro; ele representa nosso compromisso com a qualidade de vida da população, priorizando o transporte coletivo, reduzindo o tempo de deslocamento em alguns dos principais terminais urbanos, como Jardim América e IBES, e melhorando a fluidez do tráfego. Além disso, conectaremos o sistema cicloviário, promovendo modais sustentáveis, enquanto requalificamos a paisagem urbana da região e valorizamos o comércio local. Com conforto e segurança reforçados para pedestres e usuários do transporte coletivo, aliados a uma significativa redução nas emissões de poluentes, estamos construindo, juntos, um futuro mais ágil, integrado e sustentável.”

Sobre o Corredor Metropolitano Sul – Expresso GV

As obras do Corredor Metropolitano Sul – Expresso GV abrangem um total de 6,5 km de corredor exclusivo para ônibus, com pavimentação em concreto, garantindo maior durabilidade e eficiência no transporte. A infraestrutura contará com seis estações de ônibus, com 12 plataformas capazes de acomodar três ônibus convencionais simultaneamente. Para aumentar a segurança e a eficiência do Transcol, serão instalados sistemas de videomonitoramento e painéis de informação em tempo real para os passageiros nas estações.

Uma ciclovia será implantada no eixo central da via, conectada por um viaduto que interligará Vila Velha e Cariacica. A obra inclui ainda a reconfiguração das calçadas e a requalificação do pavimento asfáltico para um corredor logístico com capacidade para veículos de até 45 toneladas. Além disso, serão construídos dois novos viadutos, com cerca de 530 metros cada, para melhorar a conexão com a Segunda Ponte.

A obra conta com o apoio das prefeituras municipais de Vila Velha e Cariacica, e do Governo Federal. Com prazo de execução de 24 meses, o projeto será dividido em duas etapas: elaboração dos projetos básicos e executivos, seguido pela execução das obras.