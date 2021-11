Governador participa da Feira e Fórum de Energia, em Vitória

O governador do Estado, Renato Casagrande, participou na manhã desta quarta-feira (24), da abertura oficial da Feira e Fórum de Energia (Fenergia 2021), que está sendo realizada no Centro de Convenções de Vitória. O evento, com tema “O Espírito Santo na Transição Energética”, coloca em discussão a criação de inovações em ideias e iniciativas que possam contribuir para uma política energética de Estado.

Em sua fala, Casagrande destacou as iniciativas que estão sendo desenvolvidas pelo Governo do Estado com foco na transição energética. “Temos o Programa de Geração de Energias Renováveis (Gerar) que concede incentivos a energias renováveis. Além disso, estamos tomando decisões internas para que nossas obras tenham energia renovável. Por exemplo, as novas obras precisam ter energia solar e estamos fazendo levantamentos para que possam adequar os prédios públicos já existentes”, citou.

O governador também falou que o processo de transmissão de matriz energética alcança outras áreas: “Queremos fazer a transição da frota de ônibus, trocando os motores a combustão por elétricos. Vamos iniciar os testes com quatro veículos já no próximo ano. Estamos ainda iniciando o debate para termos um laboratório de mobilidade elétrica que envolveria o Governo do Estado e empresas interessadas. A ideia é debatermos esses temas e investirmos cada vez mais em energias renováveis.”

Para o secretário de Estado de Inovação e Desenvolvimento, Tyago Hoffmann, o evento reforça que o Espírito Santo conta com uma política tributária definida para estimular investimentos em energia renovável. “Trabalhamos na atração de empresas que tenham projetos sustentáveis, temos decretos assinados pelo governador incentivando a transição energética inclusive em órgãos públicos e ainda uma PPP [Parceria Público-Privada] voltada para a instalação de miniusinas de energia solar no Estado. São muitas as ações que indicam que o Estado acredita no potencial da energia renovável e na sustentabilidade”, disse o secretário.

O Programa de Geração de Energias Renováveis do Espírito Santo (Gerar), criado pela Lei nº 11.253/2021, é um instrumento de política pública eficaz, eficiente e efetivo, que tem por objetivo promover a melhoria da qualidade de vida da população do Estado do Espírito Santo, diversificando a matriz energética, descentralizando e interiorizando o desenvolvimento socioeconômico, tornando o ambiente de negócio mais competitivo e seguro.

Pautando-se em instrumentos de políticas públicas e medidas governamentais mais utilizados e modernas no cenário internacional, para fomento de energia renovável, o Programa Gerar possui seis eixos de atuação, sendo eles: instrumentos regulatórios; incentivos tributários; Pesquisa e Desenvolvimento (P&D); acesso à rede; desenvolvimento regional; e financiamentos.

A Fenergia 2021 segue até quinta-feira (25), onde serão abordados vários temas.