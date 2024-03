Governador visita obras e inaugura nova Farmácia Cidadã Estadual da Serra

O governador do Estado, Renato Casagrande, inaugurou nesta quarta-feira (13), a nova Farmácia Cidadã Estadual no município da Serra, que conta agora em um espaço mais amplo e confortável para os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Durante a agenda oficial, Casagrande e o prefeito Sérgio Vidigal visitaram obras de mobilidade em andamento, como as adequações em trechos da Rodovia ES-010 e a implantação do binário da Avenida Norte Sul.

“Estamos inaugurando uma das maiores unidades da Farmácia Cidadã Estadual, reafirmando o nosso compromisso de atender bem à população. Em todo o Estado, 115 mil pessoas dependem dos medicamentos da Farmácia Cidadã. O Governo do Estado investe R$ 300 milhões por ano nessa ação. Isso é mais saúde para todos os capixabas e também mais qualidade de vida para quem precisa”, afirmou o governador.

A nova unidade da Serra está localizada na Rua Graça Aranha, 90, em Jardim Limoeiro, num espaço de 660 metros quadrados com capacidade para atender 500 pacientes por dia. O local é de fácil acesso aos munícipes, o prédio é estruturado e acessível aos cidadãos que necessitam de condições especiais. Atualmente, a farmácia atende a mais de 12 mil pacientes da Serra e adjacências por mês, com uma demanda em constante crescimento.

O valor estimado de medicamentos por mês dispensados aos usuários da farmácia Cidadã Estadual da Serra ultrapassa a marca dos R$ 2,8 milhões, evidenciando a importância e o impacto do serviço para a comunidade local.

“Com essa nova farmácia reforçamos nosso compromisso com o bem-estar da população e com a oferta de serviços de qualidade, proporcionando acesso igualitário a medicamentos essenciais e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida de milhares de pessoas atendidas por essa unidade”, comentou o secretário de Estado da Saúde, Miguel Duarte.

A nova unidade conta com amplos consultórios para atendimento de um serviço de alta complexidade que dispõem de medicamentos de alto custo farmacêutico, dispensação de fórmulas nutricionais pelo profissional nutricionista e atendimento com assistente social, salão de atendimento, guichês de abertura de processos para solicitação de medicamentos e fórmulas nutricionais, guichê de dispensação farmacêutico.

Também oferece acolhimento com a assistente social e atendimento individualizado com nutricionista para dispensação das dietas, todos em consultórios que proporcionam mais individualidade e conforto ao paciente, além de orientações farmacêuticas e acompanhamento especializado para garantir o uso correto e seguro dos medicamentos. Tudo isso em um ambiente adequado e climatizado para um melhor atendimento dos cidadãos.

Em seu novo espaço físico, a Farmácia Cidadã Estadual da Serra conta ainda com amplo salão de atendimento, instalações de televisores modernos de 65’, e espaço para acomodar 105 pessoas sentadas, o que possibilitará a oferta de eventos educativos e palestras sobre saúde.

A gerente Estadual de Assistência Farmacêutica, Maria José Sartório, expressou entusiasmo em relação ao novo espaço de atendimento. “Este espaço representa um avanço significativo na prestação de serviços da saúde. Com três vezes mais área física que o local anterior, criamos um ambiente mais acolhedor para todos os nossos pacientes. Além disso, contratamos novos funcionários, todos residentes no município de Serra. Estamos prontos para oferecer um serviço ainda mais eficiente e dedicado aos cidadãos”, disse.

As unidades da Farmácia Cidadã Estadual estão localizadas em Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Cariacica Colatina, Guaçuí, Linhares, Nova Venécia, São Mateus, Serra, Venda Nova do Imigrante, Vila Velha, Vitória e Itapemirim. Para a abertura do processo de solicitação de medicamento ou fórmula nutricional e outras informações, o cidadão poderá realizar de forma on-line, acessando o site da Farmácia Cidadã Estadual: https://farmaciacidada.es.gov.br/

Obras de mobilidade

Durante a agenda na Serra, o governador visitou as obras de macrodrenagem, reabilitação de vias e implantação de binário que vêm sendo realizadas no bairro Jardim Limoeiro. O investimento, executado pela Prefeitura, conta com recursos do Fundo Cidades no valor de R$ 30 milhões, além da contrapartida do Município de R$ 70,9 milhões. A obra transforma a Avenida Norte Sul em mão-única no sentido Laranjeiras. Já no sentido inverso, em direção a Vitória, os veículos passam pela Avenida Lourival Nunes, em Jardim Limoeiro.

A Avenida Norte Sul ganhou três faixas para veículos e uma ciclovia, que se liga à ciclovia da Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes. Também a Avenida Lourival Nunes ganhou três faixas para os veículos transitarem. Ao todo, os trabalhos beneficiam aproximadamente 19,5 quilômetros de extensão, contemplando 34 ruas e sete avenidas.

O investimento contempla instalação de calçada cidadã nas vias, que estão recebendo pavimentação, além de serviços de sinalização e drenagem pluvial. “É uma melhora significativa na drenagem urbana, reduzindo riscos de enchentes e alagamentos na região, além de beneficiar a população da Serra com otimização de fluxo de veículos, reduzindo os congestionamentos no trânsito”, ressaltou a secretária de Estado do Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso.

Casagrande também acompanhou o andamento das obras de adequação de quatro interseções na Rodovia ES-010. As obras estão sendo executadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES). No total, o Governo do Estado está investindo R$ 2,42 milhões nas obras.

O diretor-presidente do DER-ES, José Eustáquio de Freitas, também acompanhou a visita. “Além das adequações na geometria da rodovia, também vamos revitalizar toda a sinalização dos trechos. Com a conclusão dessas obras, os usuários vão poder trafegar com mais conforto e segurança, ganhando também mais qualidade de vida”, destacou.

