Governo do ES e Senac firmam acordo para utilização do Radium Hotel em Guarapari

today18 de março de 2024 remove_red_eye47

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Espírito Santo (Senac/ES), assinou um Termo de Cooperação Técnica para a utilização do Radium Hotel, imóvel histórico localizado na cidade de Guarapari. A assinatura ocorreu nesse sábado (16) durante evento do Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do Espírito Santo (Sincades).

Esse acordo, respaldado pela Lei Federal nº 8.666/1993, teve como objetivo implementar ações e projetos que contribuíssem para o desenvolvimento da educação profissional em Guarapari. O Senac compromete-se a oferecer cursos nas áreas de gastronomia, turismo, saúde e inovações, buscando fortalecer o setor e impulsionar o crescimento econômico e social da região.

“Vamos ter um local que será fundamental para a geração de mão de obra qualificada para Guarapari e toda a região. Vale destacar que estamos transformando o Radium Hotel em um local de capacitação, para que possamos gerar oportunidades aos capixabas”, destacou o governador Renato Casagrande.

“Estamos transformando o Radium Hotel em um local de capacitação”, destacou o governador Renato Casagrande.

O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, expressou sua satisfação com a parceria, sendo um passo significativo para o progresso educacional e econômico da região.

“Estamos comprometidos em criar oportunidades de capacitação visando impulsionar o crescimento econômico e social de Guarapari. A utilização do Radium Hotel como um espaço para esses cursos é exemplo também do cuidado com a preservação de nossa história, revitalizando esses espaços para que atendam às necessidades do presente e do futuro”, pontuou o secretário.

Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas.

O presidente do Sincades, Idalberto Moro, disse estar feliz com essa realização. “Não teria momento melhor para assinar essa cooperação do que no tradicional Encontro de Verão do Sincades, celebração de grandes conquistas empresariais, na presença das principais lideranças econômicas e políticas do Estado. Com essa parceria, o histórico imóvel Radium Hotel será a sede da qualificação profissional no município de Guarapari. O principal objetivo é contribuir para o desenvolvimento econômico e social da região, fornecendo programas educacionais que atendam às demandas específicas do mercado local, com ofertas de cursos nas áreas de gastronomia, turismo, saúde voltada ao bem-estar e inovações”, explicou.

Radium Hotel: Patrimônio em Foco

O Radium Hotel, construído entre 1947 e 1953, é parte integrante do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Espírito Santo. Com uma história marcante na cidade de Guarapari, o hotel representa não apenas um espaço arquitetônico, mas também um símbolo da cultura local.

Após um período de abandono, o Governo do Estado iniciou um projeto de restauro e revitalização do Radium Hotel. Em parceria com o ES em Ação e com o patrocínio da Samarco, a Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional está liderando esse esforço, com um investimento de R$ 950 mil. O objetivo é transformar o espaço em um Centro de Inovação, contribuindo para a profissionalização e o desenvolvimento do turismo local.

fotos Hélio Filho/Secom