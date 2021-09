Governo do Estado anuncia reforma e ampliação de escola na Serra

today18 de setembro de 2021 remove_red_eye54

O Governo do Estado vai realizar a reforma e ampliação da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Maria Penedo, localizada no bairro Valparaíso, na Serra. O anúncio foi feito pelo governador do Estado, Renato Casagrande, durante a inauguração das obras de implantação do Programa Calçamento Rural na comunidade de Pitanga, na manhã deste sábado (18). Serão investidos mais de R$ 12 milhões nas intervenções na unidade escolar.

A unidade passará de 2.359,37 metros quadrados para 4.545,66 metros quadrados de área construída, garantindo mais conforto aos usuários e melhoria na qualidade do ensino. A obra será realizada pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) e vai contemplar a construção de sala de leitura, pátio coberto, refeitório, sala multiuso, laboratório de Química/Biologia, laboratório de Matemática/Física, sala de recursos especiais, dois laboratórios de informática, ambiente administrativo, 16 salas de aula, auditório, sala de artes, além de quadra com vestiário.

“Neste mandato estamos com um nível de investimento histórico na Serra. Nada acontece por acaso. É fruto de muito trabalho, determinação e planejamento. A área da educação foi muito prejudicada nessa pandemia e precisamos fazer um esforço gigantesco para recuperar isso. Além de investimentos em infraestrutura, estamos incorporando tecnologia com a entrega de computadores aos professores e alunos. Também estamos instalando internet wi-fi nas escolas. Isso é fundamental para que a gente possa atrair e manter os jovens nas salas de aula”, afirmou o governador.

O diretor-presidente do DER-ES, Luiz César Maretto Coura, comentou sobre a importância da obra. “É sempre um prazer enorme fazer obra em escola e poder ser agente de transformação na vida das nossas crianças e jovens, e também dos professores. Vamos proporcionar um ambiente escolar mais agradável, bonito e confortável para todos eles”, disse.

Estrada de Pitanga

A implantação do Programa Calçamento Rural no município da Serra contou com a doação pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), de 11.299,50 metros quadrados de blocos intertravados tipo holandês e 3.766,50 metros de meios-fios. Em contrapartida, a Prefeitura Municipal realizou a instalação e toda a infraestrutura necessária na obra. O investimento do Estado é de R$ 582.300,90.

“Gosto muito da Serra e gosto muito de Pitanga. Quando fui secretário de Meio Ambiente e Agricultura da Serra em 2001, eu vinha muito até essa comunidade. Tínhamos uma preocupação com o reflorestamento dessa região. É difícil encontrar um local com tanta riqueza ambiental como temos aqui. A Serra abraça o Mestre Álvaro e é importante que a gente incentive o agroturismo nessa região para que os moradores possam agregar renda”, pontuou o governador Casagrande.

O prefeito da Serra, Sérgio Vidigal, reforçou a importância dessa região. “Pitanga é o maior ativo ambiental do Estado e fica aos pés do Mestre Álvaro. Em nome do município da Serra, quero agradecer ao governador pelos investimentos que têm feito na cidade. Iniciamos o agroturismo na Serra em 2001, quando eu era prefeito e o governador Casagrande era o nosso secretário municipal. Já estamos com tudo pronto para iniciar o Circuito de Muribeca e queríamos contar com a presença do Governo do Estado também nessa obra”, comentou.

“O calçamento traz melhorias às comunidades, melhorando o deslocamento de veículos e ajudando na distribuição de produtos da região. Nosso objetivo é a melhoria na infraestrutura destas localidades, além de propiciar a qualidade de vida e bem-estar social das pessoas. Ainda temos muito a fazer pela agricultura capixaba”, acrescentou o secretário de Estado da Agricultura, Paulo Foletto.