Governo do Estado assina contratos do 5º Edital do Fundo de Apoio à Agricultura Familiar

29 de outubro de 2024

O governador do Estado, Renato Casagrande, assinou nesta terça-feira (29), no Palácio Anchieta, em Vitória, os contratos do 5º Edital do Fundo de Apoio à Agricultura Familiar (Funsaf). O investimento é de R$ 8,5 milhões em projetos que visam fortalecer a agricultura familiar no Espírito Santo. Os recursos serão destinados a nove associações e cooperativas, beneficiando diretamente produtores rurais de diversas regiões do Estado.



Os projetos contemplados, no âmbito da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), englobam uma variedade de equipamentos e infraestrutura, como tratores, caminhões refrigerados, câmaras frigoríficas, implementos agrícolas, equipamentos de panificação, energia fotovoltaica, caixas plásticas, notebooks e balanças. O objetivo é modernizar a produção, facilitar a comercialização e aumentar a renda dos agricultores familiares.



“Eu já fui secretário da Agricultura numa época em que o Governo do Estado não tinha dinheiro para investir em infraestrutura como temos hoje. Hoje, a atividade agrícola avançou, sendo um sinônimo de inovação e tecnologia. É importante destacar que o nosso Fundo de Apoio à Agricultura Familiar está produzindo muitos resultados positivos, ajudando a aumentar a renda de quem trabalha no campo em todo o Espírito Santo”, afirmou o governador Casagrande.



Entre os projetos beneficiados, a Associação do Zumbi dos Palmares (São Mateus) foi contemplada com dois projetos: um trator agrícola com implementos (Faixa C) e equipamentos de panificação e energia fotovoltaica (Faixa B, exclusivo para mulheres). Já a Associação de Produtores Rurais de Roda D’água e Região (Cariacica), receberá um veículo refrigerado e uma câmara frigorífica para melhorar o armazenamento e transporte de seus produtos.



A Cooperativa Agroindustrial de Garrafão, em Santa Maria de Jetibá, será beneficiada com um caminhão leve para facilitar a logística de distribuição. Ainda no município, a cooperativa dos Agricultores Familiares da Região Serrana do Espírito Santo também receberá um caminhão leve para fortalecer suas atividades.



“Com um investimento total de R$ 8,5 milhões, o Governo do Estado demonstra seu compromisso com a agricultura familiar, equipando produtores rurais com ferramentas modernas para aumentar a produção, a renda e a qualidade de vida no campo. Essa iniciativa, que beneficia associações e cooperativas, fortalece a economia rural, garante a segurança alimentar e promove o desenvolvimento sustentável do nosso Estado. Seguimos com o compromisso de proporcionar aos trabalhadores rurais as ferramentas necessárias para impulsionar seus negócios, garantindo mais renda, qualidade de vida e um futuro promissor no campo”, ressaltou o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli.



Também estiveram presentes os deputados estaduais Julio da Fetaes, Bispo Alves e Allan Ferreira; além dos prefeitos de São Mateus, Daniel Santana, e de Santa Maria de Jetibá, Hilário Roepke.



Apoio

O investimento do Governo na agricultura familiar tem um impacto significativo no desenvolvimento socioeconômico das comunidades rurais. Ao fortalecer a produção e a comercialização, os projetos contribuem para segurança alimentar, geração de emprego e renda e para o desempenho sustentável das famílias rurais.



A modernização da produção e a melhoria da infraestrutura estimulam a geração de renda e emprego nas áreas rurais. A produção de alimentos de qualidade pelos agricultores familiares contribui para a segurança alimentar da população. Os projetos também incentivam práticas agrícolas sustentáveis, como a agroecologia, preservando o meio ambiente.



Ao todo, o valor repassado para os nove projetos é de R$ 2.973.844,59, demonstrando o compromisso do governo em fortalecer a agricultura familiar no Estado. A contratação dos demais projetos estão em fase de conclusão da análise, podendo resultar em um aporte maior, por parte do Governo, do que o previsto inicialmente.



A Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag) acompanhará a execução dos projetos, garantindo que os recursos sejam utilizados de forma eficiente e que os resultados esperados sejam alcançados.



O que é o Funsaf?

O Funsaf é um mecanismo criado para democratizar o acesso aos recursos financeiros para as organizações da agricultura familiar do Espírito Santo e conta com o apoio técnico e financeiro integrado do Bandes e do Incaper. O fundo possibilita a ampliação dos investimentos do Governo do Estado destinados ao fortalecimento da agricultura familiar.

foto Mateus Fonseca/Governo-ES