Governo do Estado celebra ampliação de leitos do SUS em Guarapari

today22 de outubro de 2024 remove_red_eye141

O Governo do Estado formalizou, nesta terça-feira (22), a ampliação de oferta de leitos contratualizados junto ao Hospital e Maternidade Cidade Saúde “Doutor Luiz Buaiz”, o Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (HIFA) de Guarapari. A unidade passará dos atuais 98 leitos para 150 leitos exclusivamente para atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

A novidade foi anunciada pelo governador Renato Casagrande em reunião realizada no Palácio Anchieta. Ao todo, os 150 leitos passam a contar com o investimento estadual de R$ 4,46 milhões por mês para o atendimento da população de Guarapari e dos demais municípios da Região Metropolitana e da Região Expandida Sul Capixaba.

“Os moradores de Guarapari e de toda a região precisavam de um hospital geral. Por isso, decidimos fazer esse investimento para ampliar o número de leitos para atender o SUS. É uma unidade de porte médio para grande, adequado para atendermos bem a população e que a gente contribui na transformação de Guarapari em um grande centro. Um bom serviço de saúde ajuda no turismo e na qualidade de vida de quem mora ali”, pontuou o governador Casagrande.

O vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço, também esteve presente. “É um dia de muita alegria. Esse foi um desafio imenso, iniciado quando ainda era senador da República, e que valeu muito a pena com o resultado que estamos consolidando hoje. É um investimento que confirma claramente a opção pela vida. Quando os recursos do contribuinte são aplicados efetivamente em benfeitorias e em estruturas que atendam diretamente a sociedade. Assim faz um governo equilibrado com capacidade de garantir boas parcerias com um município tão importante como Guarapari”, destacou.

“Estivemos visitando a unidade recentemente e a infraestrutura do hospital é excelente. O hospital é belo, acolhedor e preparado para atender com qualidade ao paciente do SUS. É uma parceria importante com o Hifa que atende a uma demanda antiga da população daquela região”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Miguel Duarte.

O novo contrato entre a Secretaria da Saúde (Sesa) junto à unidade passa a ofertar ao usuário SUS contempla a oferta de mais 30 leitos de Enfermaria Adulto; 10 leitos de Salas Vermelhas; dois leitos de Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCO) e; 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Adulto. Estes últimos 10 leitos fazem parte da segunda etapa de ampliação, que será disponibilizada a partir de novembro, os demais leitos já estão disponíveis para a Regulação Estadual desde início deste mês de outubro.

Além da ampliação da oferta de leitos, o Governo do Estado vai investir em equipamentos hospitalares a fim de garantir o acesso e atendimento integral de toda população. Foi firmado o Fomento nº 039/2024 que visa a aquisição de equipamentos que serão utilizados na prestação de cuidados aos usuários do SUS. O aporte financeiro nesta ação foi de R$ 11,76 milhões.

foto Hélio Filho/Secom