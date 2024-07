Governo do Estado inaugura Centro Integrado de Mobilidade

O governador do Estado, Renato Casagrande, inaugurou na manhã desta segunda-feira (22), o Centro Integrado de Mobilidade da Grande Vitória (CIM), que passa a funcionar no prédio administrativo anexo à Terceira Ponte. No local, passam a ser monitorados, num só lugar, os dez terminais do Transcol, a Terceira Ponte e a Ciclovia da Vida, as estações do Aquaviário e a Rodoviária de Vitória.

Ao todo, o monitoramento será realizado por 160 câmeras, sendo 107 fixas e 53 câmeras do tipo PTZ (Pan Tilt Zoom) móveis, com movimentos de 360 graus, que capturam imagens e zoom em alta fidelidade, capazes de identificar detalhes da operação e de ocorrências.

A inauguração do CIM vai garantir mais agilidade nas ações operacionais e mais segurança para os usuários. A nova central de videomonitoramento está instalada na sede da Ceturb Rodovias, diretoria da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) criada para fazer a operação da Ponte e da Rodovia do Sol.

A unidade recebe imagens das câmeras espalhadas em tempo real. Dessa forma, é possível observar toda a operação e realizar as interferências necessárias para cada tipo de situação identificada nos terminais, no Aquaviário, Rodoviária de Vitória, Terceira Ponte e Ciclovia da Vida.

Os objetivos do Centro Integrado de Mobilidade da Grande Vitória são possibilitar o uso de espaços públicos pelo cidadão com maior segurança; aumentar a sensação de segurança da população nos locais onde estão instaladas as câmeras; auxiliar em investigações criminal, civil e administrativa, bem como auxiliar na identificação e localização de infratores; auxiliar na operação do sistema de transporte; proporcionar apoio logístico na pesquisa de demanda dentro dos terminais.

“Hoje é o primeiro dia de operação do Centro Integrado de Mobilidade. É mais um passo importante na mobilidade urbana da Região Metropolitana, já que há um conjunto de dados sendo monitorados em tempo real. A segurança para nós é algo fundamental, pois além de acompanhar as ações das pessoas nos terminais e dos veículos na Terceira Ponte, também é possível monitorar qualquer incidente na Ciclovia da Vida e no Aquaviário”, afirmou o governador Casagrande.

Novos ônibus

O Governo do Estado também entregou mais 41 novos ônibus que passam a compor a frota do Sistema Transcol. A modernização da frota do transporte público, que é uma meta do Governo do Estado, garante mais conforto e qualidade para os usuários do sistema. Todos os veículos são climatizados, acessíveis e têm wi-fi a bordo.

De janeiro até agora, já foram entregues 127 veículos novos para o Transcol. Ao longo de 2024, outros 23 veículos devem ser entregues, totalizando 150 ônibus novos neste ano.

A renovação da frota também inclui a adoção da tecnologia do motor Euro 6, que estabelece padrões rigorosos de controle de poluição, contribuindo para a redução das emissões de poluentes. Essa iniciativa faz parte de um conjunto de medidas de modernização do sistema metropolitano de transporte, iniciado em 2019, que inclui obras viárias, renovação da frota, implementação do bilhete único, o aplicativo Ônibus GV para consultas em tempo real, a retomada do Aquaviário e a reforma de terminais, entre outras medidas