Governo do Estado inaugura nova sede da Farmácia Cidadã de Nova Venécia

today13 de dezembro de 2023 remove_red_eye90

A Farmácia Cidadã Estadual de Nova Venécia está em uma nova sede. O novo local e o Serviço Integrado de Assistência Farmacêutica foram inaugurados em uma solenidade realizada nessa terça-feira (12). Com a mudança, as farmácias estadual e municipal passam a funcionar no mesmo espaço físico, na Rua Colatina, número 325, no bairro Filomena.

A unidade de Nova Venécia faz parte da Rede Estadual de Farmácias Cidadãs, em funcionamento em 14 municípios do Espírito Santo, que disponibiliza de forma gratuita medicamentos de alto custo para os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Atualmente, 6.100 pessoas recebem medicamentos periodicamente na unidade que, além de Nova Venécia, também atende moradores de Água Doce do Norte, Águia Branca, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Ecoporanga, São Gabriel da Palha, Vila Pavão e Vila Valério.

A lavradora Marilza Almeida, de 47 anos, é moradora de Nova Venécia e esteve na farmácia para buscar um medicamento para a mãe dela, de 91 anos, em tratamento há 8 anos de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC). Ela aprovou a mudança de local. “O espaço daqui é mais amplo, a estrutura e a localização são melhores. Ter a farmácia municipal junto é ótimo, porque ela também usa remédio para pressão alta. Agora, consigo pegar essas duas medicações no mesmo lugar”, comentou.

Com a crescente demanda pelo serviço, a gerente Estadual de Assistência Farmacêutica (GEAF), Maria José Sartório, explicou que foi necessária a ampliação física da sede que funcionava na Rua Piúma, no bairro Margareth, desde 2010, e que já não comportava o número de usuários e nem o espaço para estoque de medicamentos.

“O número de pacientes aumenta cerca de 10% todo ano e a nova sede tem estrutura para abrigar o crescimento da demanda durante uns bons anos. Nosso estoque está maior, a farmácia está melhor estruturada. É uma melhoria enorme para a população”, pontuou Maria José Sartório. A gerente destacou ainda que a mudança vai propiciar melhoria no atendimento, com espaço físico adequado, climatizado e humanizado.

A coordenadora da Farmácia Cidadã de Nova Venécia, Flávia Venturim, declarou que a nova sede é a “realização de um sonho”. À frente da unidade há três anos, a coordenadora destacou que a mudança, além de melhorar o atendimento aos usuários, melhora as condições de trabalho dos servidores.

“As duas farmácias estavam com a infraestrutura antiga e já não comportavam o número de pacientes e de medicamentos. Essa mudança de espaço físico vai beneficiar não só a população, como também vai melhorar o ambiente de trabalho dos servidores”, explicou.

Serviço Integrado de Assistência Farmacêutica

Com a nova sede da farmácia, também foi inaugurado, nessa terça-feira (12), o Serviço Integrado de Assistência Farmacêutica, que consiste na união das farmácias Cidadã Estadual e a Municipal no mesmo espaço físico. Essa é a primeira vez que o modelo é adotado no Espírito Santo.

O subsecretário de Estado de Atenção à Saúde (SSAS), José Tadeu Marino, esteve presente na solenidade e ressaltou o caráter inovador do serviço e o financiamento tripartite da nova sede, no qual o Governo Federal disponibiliza uma parte dos medicamentos do componente especializado, o Governo Estadual realiza outra parte da compra desses medicamentos, além de compra de equipamentos e custeio do aluguel do espaço e o Governo Municipal participa com a compra de medicamentos básicos e custeio de contas fixas, como água, energia e internet.

“São 14 farmácias cidadãs no Espírito Santo que contam com 268 apresentações farmacêuticas de medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica, com cobertura superior a 97%. Estamos em processo de expansão e qualificação dessas unidades. Esse, inaugurado nessa terça-feira (12), é um modelo novo de assistência farmacêutica integrada: ganhamos espaço, facilidade de compra e armazenamento. É um modelo a ser expandido”, afirmou Marino.

O prefeito de Nova Venécia, André Fagundes, explicou que a ideia de unir os espaços surgiu de avaliações e diálogos da Prefeitura com a Superintendência Regional de Saúde de São Mateus (SRSSM), que atende os municípios do Norte do Espírito Santo e a Sesa.

“A gente via a necessidade de ampliar o espaço físico, contamos com bons profissionais e cobertura de medicamentos, mas estávamos com essa limitação e, juntos, pensamos nesse formato. Além da farmácia municipal, os moradores têm acesso aos medicamentos nas 14 unidades de saúde do município”, informou o prefeito André Fagundes. Durante a solenidade foi anunciada ainda a construção de uma nova unidade de saúde no bairro Margareth.

O recurso financeiro para investimento e custeio da farmácia provém do Fundo Estadual de Saúde. Para a reestruturação da nova unidade, o Estado realizou o repasse de R$ 30 mil e mais 60 parcelas mensais de R$ 10 mil para o município de Nova Venécia fazer o custeio do aluguel do espaço.

A Sesa ainda ficará responsável pelas etapas de avaliação, autorização, programação, aquisição, armazenamento, distribuição, logística de medicamentos, treinamento de equipes e supervisão e monitoramento do desenvolvimento dos trabalhos prestados na farmácia.

Como ter acesso aos medicamentos do componente especializado e fórmulas nutricionais, por meio das Farmácias Cidadãs Estaduais

Para a abertura do processo de solicitação de medicamento ou fórmula nutricional, o cidadão poderá realizar de forma on-line, em casa, no trabalho, ou de qualquer lugar onde esteja conectado à internet. Para ter acesso à abertura de processo on-line, é preciso apenas que o usuário acesse o link disponibilizado no site da Farmácia Cidadã Estadual.

Há também a possibilidade de realizar a abertura do processo para solicitação de medicamento ou fórmula nutricional de forma presencial, comparecendo à unidade. Para isso, é preciso que o paciente ou o responsável compareça munido dos documentos listados abaixo.

– Cópia da carteira de identidade ou certidão de nascimento;

– Cópia do CPF (obrigatório);

– Cópia do comprovante de residência atual;

– Cópia do Cartão Nacional de Saúde;

– Cartão SUS (solicitar na rede municipal de saúde);

– Procuração para representantes de usuários. Levar documento de identificação com a mesma assinatura da procuração e cópia do documento de identidade do representante;

– Receita Médica – em duas vias, contendo o nome genérico do medicamento, concentração, posologia, tempo de tratamento, quantitativo mensal, carimbo, assinatura e data;

– LME – Laudo para Solicitação/Autorização de Medicamentos do Componente Especializado. É obrigatório o preenchimento de todos os campos pelo médico;

– Termo de Esclarecimento e Responsabilidade datado, carimbado e assinado pelo médico e pelo paciente;

– Exames necessários para a abertura de processos e continuidade, de acordo com os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas.