Governo do Estado investe mais de R$ 16 milhões na melhoria de vias urbanas em Cachoeiro de Itapemirim

today3 de julho de 2020 remove_red_eye48

Mais mobilidade e segurança no tráfego nas vias urbanas de Cachoeiro de Itapemirim. Esse é o objetivo da ação do Governo do Estado, que vai investir R$ 16.417.425,45 em obras de recapeamento da pavimentação asfáltica de vias urbanas em diversos bairros do município. Nesta sexta-feira (03), o governador Renato Casagrande assinou, em solenidade virtual, o convênio de repasse dos recursos, por meio da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb).

“É a segunda vez que estou em Cachoeiro de Itapemirim nesta semana. A primeira foi pessoalmente para abrir o Hospital do Aquidaban e agora de forma virtual. Estamos assinando um convênio importante para uma cidade pólo, como é Cachoeiro, que recebe moradores de toda a região sul que vão a trabalho, estudo, fazer compras ou utilizar serviços, como na área da saúde. Estamos consolidando hoje um recurso para deixar a cidade com ainda mais infraestrutura e para que o cachoeirense tenha ainda mais orgulho da Capital Secreta do Mundo”, afirmou o governador Casagrande.

As 12 vias contempladas pelo convênio somam 14.643,50 metros de extensão. O projeto prevê a execução de 254.734,62 metros quadrados de obras de pavimentação, mais 31.972,52 metros de recuperação de meio-fio e 5.857,40 metros quadrados de sinalização horizontal. “A realização desse serviço proporcionará a eliminação de buracos e a formação de alagamentos nas vias. Melhorando a fluidez e a segurança no trânsito, que contribuem para a qualidade de vida dos moradores e demais cidadãos que circulam na região”, afirmou o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente.

O evento virtual contou com a participação da vice-governadora do Estado, Jaqueline Moraes; do prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho; dos deputados estaduais Alexandre Quintino, José Esmeraldo e Marcos Mansur; além de vereadores e lideranças comunitárias.

Confira abaixo os bairros e respectivas vias, de Cachoeiro de Itapemirim, contemplados no convênio de obras de recapeamento de pavimentação asfáltica.

Bairro Vila Rica – Rua Dirceu Alves de Medeiros

Bairro Alto Monte Cristo – Avenida Domingos Alcino Dadalt

Bairro IBC – Rua Bolívar de Abreu, Rua Brahin Depes e Rua Alzira Viana

Bairro Ibitiquara – Rua Barão de Mauá

Bairro Novo Parque – Rod. Gumercindo Moura Nunes

Bairro Waldir Furtado Amorim (BNH de Baixo) – Rua Raul Nassar

Bairro Aeroporto – Av. Fioravante Cipriano

Bairro Rui Pinto Bandeira – Av. Rui Pinto Bandeira

Bairro Santo Antônio – Av. Aristides Campos

Bairro Jardim Itapemirim ao Centro – Rua José Felix Cheim (linha vermelha)