Governo do Estado lança novo serviço para tirar dúvidas sobre quarentena

19 de março de 2021

O Governo do Espírito Santo lançou hoje (19) o serviço “Tire suas dúvidas” com o intuito de garantir à população, por meio de ligações telefônicas, informações com total clareza sobre as medidas excepcionais de combate à pandemia do novo Coronavírus (Covid-19). Por meio do telefone (27) 3194-3730, a população pode esclarecer suas dúvidas sobre as medidas previstas no Decreto nº 4838-R, que estabeleceu a quarentena de 14 dias em todo o território capixaba. O serviço funciona todos os dias, das 8h às 18h, inclusive nos finais de semanas e feriados.

O call center “Tire suas Dúvidas”, que funcionará no Corpo de Bombeiros, é uma das ações planejadas pelo Centro de Comando e Controle (CCC) do Governo do Espírito Santo, sendo considerada uma importante ferramenta de comunicação com a população. Além de orientar, o serviço vai proporcionar maior transparência do trabalho que vem sendo coordenado e realizado pelas equipes do Governo do Estado e de outros órgãos que atuam no combate à pandemia.

“É mais um trabalho importante que realizamos neste momento tão difícil para a população capixaba”, afirmou a secretária de Estado do Turismo, Lenise Loureiro, que integra o Centro de Comando e Controle, liderado pelo governador Renato Casagrande.

O secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, destaca a importância de os cidadãos estarem bem informados e conscientes da gravidade da situação que o Estado e o País atravessam, em relação ao impacto causado pela pandemia à saúde pública.

“A população precisa se conscientizar de que estamos em uma guerra e que, para vencê-la, é preciso a contribuição de todos. Respeitar as medidas restritivas estabelecidas pelo Governo do Estado, manter o distanciamento social e a higienização das mãos é a forma que dispomos para preservar vidas, uma vez que ainda não há ainda vacina para todos”, disse Duboc, que também integra a equipe do CCC.