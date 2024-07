Governo lança projeto para recuperar celulares roubados e furtados no Espírito Santo

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) e a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), deu início neste mês de julho às ações do “Projeto Recupera”. A iniciativa foi anunciada pelo governador Renato Casagrande nas redes sociais e consiste em uma operação permanente, dedicada à recuperação de aparelhos telefônicos roubados e furtados, com o objetivo de restituí-los aos seus legítimos proprietários.

Para isso serão utilizadas tecnologias avançadas de rastreamento e identificação, bem como a colaboração das operadoras de telefonia e de outras autoridades de segurança pública para localizar e devolver os aparelhos recuperados.

O cidadão que estiver de posse de celulares identificados como furtados ou roubados será intimado por meio de mensagens via WhatsApp, enviadas exclusivamente pelo número (27) 99849-4228. A intimação incluirá a unidade policial, a data e o horário para comparecimento e devolução do aparelho telefônico.

“Esse sistema já reduziu o percentual de furto e roubo, além da receptação de aparelhos no estado do Piauí. Nós vamos desenvolver aqui no Espírito Santo o nosso próprio sistema. Temos a certeza de que esse é mais um passo para diminuir os crimes contra o patrimônio, inibindo os bandidos sabendo que os aparelhos furtados ou roubados serão interceptados pela nossa Polícia e devolvidos aos donos”, afirmou o governador Casagrande.

Com o Projeto Recupera, o compromisso do Estado é não apenas combater o crime, mas também trazer alívio e sensação de segurança para a população. Já que a Sesp e Polícia Civil entendem que a perda de um celular vai além do prejuízo material. Envolve também a perda de informações pessoais e, muitas vezes, afeta a vida profissional e social do cidadão.

Objetivos principais do Projeto Recupera:

Rastreamento Eficiente: implementar sistemas de rastreamento de última geração para localizar dispositivos roubados e furtados de forma rápida e eficiente.

Colaboração Multissetorial: estabelecer parcerias com operadoras de telefonia, fabricantes de dispositivos móveis e outras entidades para facilitar a recuperação dos aparelhos.

Apoio ao Cidadão: oferecer um canal direto de comunicação para que vítimas de roubo e furto possam relatar ocorrências e acompanhar o progresso da recuperação de seus dispositivos.

Prevenção e Conscientização: promover campanhas educativas para conscientizar a população sobre medidas preventivas e procedimentos a serem seguidos em caso de roubo ou furto de celulares.

Estatísticas Relevantes:

De 17/05/2023 a 16/05/2024 foram registrados 21.400 aparelhos telefônicos roubados ou furtados no Estado. Desses aparelhos, apenas 6.570 tinham o código IMEI identificado e registrado na ocorrência. No mesmo período foram recuperados 648 aparelhos de telefonia celular.

Casos de sucesso:

Inspirados pelo sucesso do trabalho realizado pelo estado do Piauí, que recuperou quase seis mil celulares em nove meses e reduziu em 44% o número de furtos e roubos de telefones móveis no estado, o Projeto Recupera busca adotar e adaptar práticas inovadoras para o contexto do Espírito Santo. O protocolo piauiense será incorporado ao Programa Celular Seguro do Ministério da Justiça, destacando a eficácia de estratégias baseadas em tecnologia e inteligência.

Recentemente, os delegados de polícia Eduardo Arcos (Chefe da Divisão de Inteligência da PCES), Ícaro Ruginski (Superintendente de Polícia Regional Metropolitana) e João Francisco Filho (Superintendente de Inteligência e Ações Estratégicas) estiveram no Piauí para acompanhar de perto as operações e extrair boas práticas. Esta visita permitiu a troca de experiências e o desenvolvimento de estratégias que serão aplicadas no Projeto Recupera.

Devolução dos aparelhos recuperados

Os aparelhos recuperados serão entregues aos devidos donos em mutirões previamente agendados pelo Governo do Estado. Os donos dos aparelhos serão contatados pelas equipes do Projeto Recupera e receberão todas as orientações necessárias para a retirada de seus aparelhos.

Orientação para quem recebeu a intimação de devolução de celulares produtos de furto ou roubo:

O cidadão que estiver de posse de celulares identificados como furtados ou roubados será intimado por meio de um aplicativo de mensagens.

A mensagem de intimação informará o nome da pessoa que deve fazer a entrega, os dados do telefone celular, o nome, o endereço e telefone da unidade policial, além da data e horário para comparecimento.

O cidadão convocado a entregar o aparelho celular deverá portar um documento de identificação com foto.

ATENÇÃO: A PCES não solicitará a entrega do aparelho em qualquer lugar que não seja suas delegacias ou distritos, nem pedirá que o aparelho seja entregue a terceiros como motoboys, motoristas de aplicativos ou outros tipos de serviços de entrega.



Caso a intimação e a solicitação de devolução não sejam atendidas, os cidadãos serão procurados por equipes da PCES para a entrega do aparelho e responderão pelas devidas implicações judiciais.

Ao entregar o aparelho o cidadão receberá um documento comprobatório de comparecimento e entrega do bem.

Em caso de dúvidas, a PCES orienta sempre procurar informações oficiais em suas unidades, acessar o site da PCES ou entrar em contato pelo número de dúvidas.

As mensagens serão encaminhadas pelo aplicativo WhatsApp utilizando a linha telefônica (27) 99849-4228, e a foto de perfil será o Brasão da Polícia Civil do Espírito Santo.