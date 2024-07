Evento oficializa a candidatura de Lucas Scaramussa à prefeitura de Linhares

Nome de Franco Fiorot, do União Brasil, foi confirmado para vice

Em noite marcada por convenções partidárias, o Podemos oficializou nesta quinta-feira, 25, a candidatura de Lucas Scaramussa à prefeitura de Linhares. Na mesma ocasião, Franco Fiorot, do União Brasil, foi confirmado para a vaga de vice para as eleições de outubro deste ano.

Centenas de pessoas compareceram para acompanhar a confirmação dos candidatos a prefeito e vice-prefeito e conhecer ainda aqueles que vão concorrer às vagas de vereadores.

Scaramussa e Fiorot aproveitaram a oportunidade para apresentar as primeiras propostas de campanha, visando impulsionar ainda mais o desenvolvimento econômico e social do município de maior arrecadação do Norte do estado.

Em seu discurso, Lucas Scaramussa dedicou boa parte para destacar a necessidade de valorização do servidor público e, por consequência, dos serviços oferecidos à população, principalmente nas áreas da educação, saúde e segurança, em que o município vem apresentando índices inferiores às médias estaduais.

“Nós somos uma potência, mas podemos entregar muito mais. O que vemos atualmente são gestores que não conhecem as reais necessidades da cidade”, enfatizou Scaramussa, apontando que hoje o município não devolve ao morador tudo aquilo que se arrecada e se produz.

O candidato a prefeito pelo Podemos fez questão de reconhecer a relevância de administrações passadas. “Não vamos desmerecer a importância do trabalho de gestões anteriores, mas o que nos trouxe até aqui não está nos conduzindo adiante”, afirmou.

Scaramussa garantiu ainda que fará uma campanha propositiva, nas ruas, ouvindo os cidadãos. “Não vamos nos acovardar e nem ficar rebatendo os ataques pessoais que já estamos recebendo. Queremos apresentar nossas ideias para o desenvolvimento da cidade.”

Franco Fiorot

Jornalista de formação, Franco é natural de Linhares e ingressou na vida pública em 2017, tendo um papel fundamental para a evolução do agronegócio de Linhares, quando assumiu a Secretaria Municipal de Agricultura, permanecendo na função até 2023. Em maio do mesmo ano foi nomeado pelo governador Renato Casagrande como diretor-presidente do Incaper.

Em 2022, Franco Fiorot foi cotado para assumir a Secretaria Estadual de Agricultura e, neste ano, chegou a ser cogitado como cabeça de chapa na eleição ao Executivo de Linhares. “Fui muito incentivado por lideranças da cidade e pela população a participar. Acredito que chegou o momento de contribuir mais um pouco”, afirma.

“Vamos trabalhar para que o desenvolvimento e a prosperidade de Linhares chegue a todos, alcançando desde a região rural, o litoral e o polo industrial, sem distinção”, enfatizou Fiorot.

Vereadores

Diante de centenas de pessoas que compareceram ao Cerimonial Reis, O Podemos, o União Brasil e o PSDB oficializaram ainda os candidatos à Câmara Municipal. Ao todo, 54 homens e mulheres foram apresentados ao público, sendo 18 de cada legenda.

Presenças

Estiveram presentes na cerimônia os deputados federais Gilson Daniel, presidente do Podemos no estado, e Messias Donato, do Republicanos. Além do deputado estadual Mazinho dos Anjos (PSDB), do secretário estadual de Meio Ambiente e presidente estadual do União Brasil Felipe Rigoni, e de representantes de diversos partidos.

O ex-deputado estadual e ex-prefeito de Linhares, Luiz Durão (PDT), permaneceu durante todo o evento e confirmou seu apoio à candidatura de Lucas Scaramussa.

Os deputados estaduais Dary Pagung e Tyago Hoffmann, ambos do PSB, não puderam comparecer, mas fizeram questão de enviar vídeo em apoio aos candidatos.