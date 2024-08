Grupo Rerigtiba estreia espetáculo nacional “A Maldição e o Mistério de Kalá” neste sábado (17)

O Grupo de Teatro Rerigtiba estreia sábado, dia 17/8, o espetáculo “A MALDIÇÃO E O MISTÉRIO DE KALÁ, uma fabula contemporânea”, com dramaturgia e direção de Tiche Vianna. A peça é realizada com recursos do prêmio Funarte Retomada Teatro-2023 do Ministério da Cultura, Governo Federal.

Trata-se de uma ficção inventada a partir do encontro entre máscaras orientais – os “bondrés” (palhaços) balineses e a diversidade dos corpos brasileiros, na realização de uma fábula teatral contemporânea.

O espetáculo alia palavras, movimentos, gestos e ação, como todo espetáculo de meias máscaras (que cobrem metade do rosto), a uma linguagem dinâmica e divertida, que proporciona à plateia um exercício de imaginação e sensibilidade.

As máscaras balinesas utilizadas no espetáculo foram confeccionadas em Bali, na Indonésia, feitas em madeira artesanalmente pelas mãos dos mestres balineses e fazem parte do acervo de máscaras do Grupo Rerigtiba.

Sinopse

A Vila de Kalá sofre uma terrível maldição. Por isso as famílias que lá vivem, abandonaram a Vila. Restaram apenas dois grandes amigos que envelheceram: Nelayan, o pescador, que guarda uma tristeza e Timur, dono da hospedaria, que guarda um segredo.

Keselamatan, o Oráculo da Vila de Kalá, anuncia a chegada do Eclipse do Sol, na sétima lua nova, atiçando o desejo em Timur de quebrar a maldição. Nesse mesmo dia, chega a Kalá a jovem MasaDepan à procura de seu passado. Tudo o que sabe é que sua avó, Wanita, partiu da Vila, há muito tempo. O que vamos ver é o que se segue com a chegada de MasaDepan.

Ficha Técnica

Dramaturgia e Direção: Tiche Vianna

Elenco: Julia Campos, Sara Lyra e Welida Pontes

Assistente de cena: Bruno Meneguelli

Cenografia e Figurino: Carlos Alberto Nunes

Assistente de cenografia e adereços: Mimo Vasco e Sara Lyra

Composição de Trilha Sonora e Direção Musical: Marcelo Onofri

Música Incidental: Quelóide Cerebral – compositor Renan Alonso

Operação de Som: Danilo Curtiss

Assistente de sonoplastia: Magno Diniz

Assistente de montagem de som: Hermessom Leite

Preparação Vocal: Priscila Reis

Confecção de figurino: Raquel Miranda

Cabelo das atrizes: Mimo Vasco

Voz de Wanita em off: Tiche Vianna

Intérprete de libras: Meiriely Cancelieri

Designer gráfico: Sheila Bressan

Máscaras Balinesas: Acervo do Grupo Rerigtiba

Produção Executiva: Telma Amaral

Realização: Grupo de Teatro Rerigtiba

Sobre a diretora

Tiche Vianna é diretora e pesquisadora de teatro com especialização na linguagem das máscaras teatrais e referência para a atualização da commedia dell’arte no Brasil.

Atualmente dirige em Campinas (SP) o NuCCa – Núcleo de criação cênica dentro do Teatro Barracão – Território das Artes, espaço físico de gestão compartilhada destinado à fruição, formação e criação de diversas linguagens artísticas.

Foi preparadora de elenco de minisséries especiais, novelas na Rede Globo e na TV Cultura ao lado do diretor e cineasta Luiz Fernando Carvalho (Hoje é Dia de Maria, Capitu, Dois Irmãos, Velho Chico, Meu Pedacinho de Chão, Independências, entre outras). escreveu o livro: Além da Commedia dell’Arte – a aventura em um Barracão de Máscaras.

Serviço

Espetáculo Teatral: “A Maldição e o Mistério de Kalá”, uma fabula contemporânea

Dia: 17 de agosto/sábado (estreia)

Horário: 16h

Local: Adro do Santuário de São José de Anchieta – Centro – Anchieta

Acessibilidade: interprete de libras

Classificação: livre

Espetáculo Teatral: “A Maldição e o Mistério de Kalá”, uma fabula contemporânea

Dia: 22 de agosto (quinta)

Horário: 19h

Local: Espaço Cultural Rerigtiba

Av. Oliveira, 334, Justiça II – Anchieta

Acessibilidade: Interprete de libras

Classificação: livre

Devido a capacidade reduzida de cadeiras e necessário ligar para confirmar presença (28) 98811-8468.

Espetáculo Teatral: “A Maldição e o Mistério de Kalá”, uma fabula contemporânea

Dia: 23 de agosto (sexta)

Horário: 19h

Local: FAFI (escola de Teatro e Dança) – Centro- Vitória

Acessibilidade: interprete de libras

Classificação: livre

Devido a capacidade reduzida de cadeiras e necessário ligar para confirmar presença (28) 98811-8468.

Saiba mais do Grupo Rerigtiba nos links

Site: www.grupodeteatrorerigtiba.com.br

Facebook: www.facebook.com/GrupoDeTeatroRerigtiba

Instagram: www.instagram.com/grupodeteatrorerigtiba/

YouTube: www.youtube.com/Rerigtiba