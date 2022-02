GUAÇUÍ | Coleta Seletiva bate recorde histórico em janeiro com 91 toneladas de resíduos reciclados

No ano de 2021 mais de 420 toneladas de resíduos secos foram reciclados, além de até aqui 66 toneladas de vidros e 660 litros de óleo de cozinha usados.

O mês de janeiro está sendo comemorado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) de Guaçuí, como o mês histórico desde o início dos trabalhos da reciclagem de resíduos, quando atingiu a marca inédita de 91 toneladas de resíduos reciclados, impulsionado pelas campanhas da reciclagem de livros e cadernos inservíveis e a coleta de vidro.

Nunca antes na história da reciclagem no município foi atingido essa marca, quando até então, o melhor índice registrado foi de 48 toneladas no mesmo mês de março de 2020.

De acordo com a Semmam, no ano passado a meta de reciclar 400 toneladas foi superada, atingindo 428, fato também inédito na história da reciclagem municipal.

Segundo o secretário de Meio Ambiente, Roberto Martins, “optamos por priorizar as ações educativas por meio de palestras e projetos, principalmente entre as crianças, com objetivo de fazer com que este pensamento mais ecológico chegue às residências. E essa conscientização ambiental aliada a parcerias faz com que a cada ano aumente o número de pessoas conscientes da importância de separar o lixo e encaminhá-lo a coleta seletiva”, explicou.

A Semmam destaca ainda em suas palestras, que o resíduo descartado no lixo comum vai direto para o aterro sanitário, que é um processo onde gasta-se um valor alto, sem retorno ao município. Já a partir da coleta seletiva, tem-se a possibilidade de reaproveitar esses materiais gerando renda para os trabalhadores e trabalhadoras da Associação de Catadores, tudo de acordo com o Termo de Compromisso Ambiental (TAC 01), assinado junto ao Ministério Público.

Outro fator importante e que merece destaque, é que o município deu início a reciclagem de vidro desde julho de 2021 e até aqui, recolheu 66 toneladas, a maioria garrafas long neck.

Também de forma inédita, a secretaria municipal de Meio Ambiente deu início a coleta de óleo de cozinha a partir da segunda metade do mês de dezembro e até aqui recolheu 660 litros que deixaram de ser descartados de forma irregular, contribuindo para o meio ambiente, movimentando a economia local e fazendo o dinheiro circular pelo município.

A coleta domiciliar seletiva está presente na maioria dos bairros e distritos de Guaçuí de segunda a sábado, com 87 Pontos de Entrega Voluntária (PEVs), posicionados em pontos estratégicos da cidade.

Ainda segundo a Semmam, trinta novos PEVs estão em via de aquisição contando com novo layout estampando e enaltecendo pontos turísticos da cidade.

O que pode ser reciclado

Papéis: todos os tipos são recicláveis, inclusive, caixas do tipo longa-vida e de papelão. Não se deve enviar, para a reciclagem, papel com material orgânico, como caixas de pizza cheias de gordura, pontas de cigarro, fitas adesivas, fotografias, papéis sanitários e papel-carbono.

Plásticos: 90% do lixo produzido no mundo são à base de plástico. Por isso, esse material merece uma atenção especial. Podem ser reciclados sacos de supermercados, garrafas de refrigerante (pet), tampinhas e até brinquedos quebrados.

Vidros: quando limpos e secos, todos são recicláveis, exceto lâmpadas, cristais, espelhos, vidros de automóveis ou temperados, cerâmica e porcelana.

Metais: além de todos os tipos de latas de alumínio, é possível reciclar tampinhas, pregos e parafusos. Atenção: clipes, grampos, canos e esponjas de aço devem ficar de fora.

Isopor: ao contrário do que muita gente pensa, o isopor é reciclável. No entanto, esse processo não é economicamente viável. Por isso, é importante usar o isopor de diversas formas e evitar ao máximo o seu desperdício. Quando tiver que jogar fora, coloque na lata de plásticos. Algumas empresas transformam em matéria-prima para blocos de construção civil.