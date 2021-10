GUAÇUÍ | Homem suspeito de atropelar e matar esposa se entrega à polícia

O suspeito que atropelou e matou a ex-mulher após uma briga, na tarde da última quinta-feira, 28, em Guaçuí, sul do Espírito Santo, se apresentou na tarde desta sexta-feira (29) à polícia no Rio de Janeiro com um advogado, após ter fugido a pé do local onde ocorreu o fato.

Ele está sendo conduzido para a Delegacia de Guaçuí, onde o caso está sendo investigado.

Carla Valadares da Silva Souza, de 35 anos, de acordo com testemunhas, estava tentando fugir do ex-marido subindo em uma caminhonete que passava em baixa velocidade. Em uma curva, ao ver que estava sendo perseguida pelo ex-marido ela pulou e acabou sendo atropelada por ele. Tudo isso foi gravado por uma câmera de vídeomonitoramento.

Carla Valadares da Silva Souza foi morta atropelada pelo ex-marido após uma briga do casal.

O casal estava separado há algumas semanas e não estavam mais morando juntos.

Carla chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU – mas não resistiu e morreu na unidade de saúde.

O corpo de Carla foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim para fazer exames e ser liberado para os familiares.