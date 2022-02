Guarapari abre novo agendamento para teste de antígeno da Covid-19

today7 de fevereiro de 2022 remove_red_eye52

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) de Guarapari abre nesta terça-feira (08) até a próxima quinta-feira (10), o agendamento para realização do teste de antígeno da Covid-19, através do site do município. O agendamento será aberto nos 3 dias seguidos a partir das 08h.

Poderão ser agendadas pessoas a partir de 6 meses de idade, com ou sem sintomas.

Testagem

A testagem vai acontecer nos dias 09, 10 e 11, na Faculdade Pitágoras, das 16h às 20h.



Documentos necessários: Cartão do Sus e um documento pessoal de identificação.



Pessoas com sintomas graves devem procurar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para receber atendimento.