GUARAPARI | Alunos da Rede Municipal vão receber vacinas de rotina nas escolas

today15 de março de 2024 remove_red_eye48

Alunos da rede municipal de educação de Guarapari poderão receber as vacinas de rotina do Calendário Nacional de Imunização no próprio ambiente escolar. A ação começa na próxima segunda-feira (18) e vai até o dia 19 de abril.

De acordo com a secretária de Saúde Alessandra Alabani, a vacinação segue recomendação do Ministério da Saúde para combater as baixas coberturas vacinais no país. “A estratégia de multivacinação ocorre justamente onde as crianças frequentam para que a iniciativa tenha mais eficácia”, pontuou.

Já a vacina da dengue está sendo ofertada para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos no Centro Municipal de Saúde Arlinda Junqueira Vionel, toda segunda, terça e quinta, das 07h30 às 12h e das 13h às 15h, e na quarta-feira, das 13h às 15h; e também na Unidade de Saúde Dr. Roberto Calmon, no Centro, de segunda a quinta-feira, das 07h30 às 11h e das 12h às 15h.

Conforme Nota Técnica Nº 7/2024-CGFAM/DPNI/SVSA/MS, do Ministério da Saúde, a vacinação contra a dengue deve ser evitada nas atividades fora da sala de vacinação, inclusive vacinação em ambiente escolar. Por essa razão, a vacina da dengue não será aplicada nas escolas.