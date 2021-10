Guarapari amplia segunda dose da Coronavac para unidades de saúde no município

A Secretaria de Saúde (Semsa) de Guarapari agora vai oferecer a segunda dose da Coronavac nas unidades de saúde. Desde o início deste mês, já estavam sendo atendidos dessa forma os moradores que precisam da primeira e da terceira dose da Pfizer.

Para ser atendido, o morador precisa procurar a unidade de saúde e fazer o agendamento, de 07h às 15h, de segunda a sexta-feira. É importante lembrar que não há necessidade de chegar mais cedo nas unidades.

Devem procurar o serviço: moradores de Guarapari com 18 anos ou mais, que ainda não tomaram a primeira dose; quem tomou a primeira dose da Coronavac há 28 dias ou mais e precisa tomar a segunda dose; e idosos com mais de 60 anos, que tomaram a segunda dose há quatro meses ou mais e precisam tomar a terceira dose de reforço.



Unidades com sala de vacina

US de Setiba

US de Santa Mônica

US de Perocão

US de Jabaraí

US de Adalberto Simão Nader

US de Bela Vista

US de Amarelo

US de Rio Claro

US de Reta Grande

US de Camurugi

Centro Municipal de Saúde, Itapebussu

US Roberto Calmon, Centro

US Caic, no Olaria

US de Kubitschek