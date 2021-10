GUARAPARI | Bairro Itapebussu receberá nova creche para atender mais de 350 alunos

Guarapari/ES – A Secretaria de Obras (Semop) e Secretaria de Educação (Semed) assinou nessa terça-feira (19), a ordem de serviço para a retomada das obras de construção da CEMEI Tercília Astori Gobbi, no bairro Itapebussu. O investimento, realizado com recursos próprios do município, vai oferecer ainda mais qualidade para o aprendizado dos alunos.

Além do prefeito Edson Magalhães, estiveram presentes: vereadores, secretários municipais, equipe escolar e comunidade em geral.

O novo espaço contará com uma estrutura de três pavimentos e total acessibilidade. Serão nove salas de aula e capacidade para mais de 350 alunos, sala multiuso, brinquedoteca, playground, área recreativa, refeitório amplo, cozinha, copa, despensa, lavanderia, rouparia, banheiros amplos e espaços administrativos como: sala de coordenadores, direção, secretaria e arquivo.



A empresa responsável pela obra terá um prazo de 12 meses para a entrega do serviço.



Segundo o prefeito, são muitos os investimentos na educação. “Nossa cidade merece obras de qualidade e nossa gestão tem trabalhado muito para realizar o que há de melhor para a população. A retomada dessa obra e a construção dos outros espaços educacionais já previstos, com toda certeza, representam muito para a educação municipal. Nossas crianças merecem um espaço com conforto e infraestrutura adequada”, finalizou o prefeito.