GUARAPARI | Beneficiários do Bolsa Família devem fazer acompanhamento nas UBSs

today7 de março de 2024 remove_red_eye55

A prefeitura de Guarapari iniciou na última segunda-feira (04) o acompanhamento das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família na Saúde, referente ao primeiro semestre de 2024. O prazo para o acompanhamento neste semestre vai até o final de abril.

A agenda de saúde do Bolsa Família no SUS compreende a oferta de serviços para a realização do pré-natal pelas gestantes, o cumprimento do calendário vacinal e o acompanhamento nutricional das crianças até 7 anos.

Como funciona?

Para realizar o acompanhamento procure a Unidade de Saúde de referência do seu bairro com um documento pessoal ou cartão SUS. Para as crianças até 7 anos, é necessário levar a caderneta de vacina, e as gestantes devem levar a caderneta de gestante.

Roberta Reis Fassarella Reges, referência técnica do Programa Bolsa Família na Saúde do Município, ressalta que o acompanhamento faz parte da condicionalidade do programa para que os beneficiários tenham acesso aos serviços de saúde e é realizado duas vezes ao ano, sendo uma vez a cada semestre.

“Este benefício objetiva o aumento da proteção à mãe e ao bebê, elevando a renda familiar na gestação e a primeira infância, sendo essencial a realização do pré-natal, o cumprimento do calendário vacinal trazendo proteção às crianças e o acompanhamento do estado nutricional dessas crianças como forma de prevenir a desnutrição e a obesidade. Para as gestantes, quanto antes for informada a gestação, mais rapidamente a família receberá o benefício”, concluiu.

Confira o cronograma para as ÁREAS DESCOBERTAS, aquelas que não contam com agentes comunitários de saúde, neste semestre:

– Unidade de Saúde de Santa Mônica: todas as segundas-feiras, nas datas: 11/03, 18/03, 08/04, 15/04, 22/04 e 29/04, das 07h30 às 11h e das 13h às 15h;

– Unidade de Saúde de Village do Sol: toda quarta-feira, das 07h30 às 11h e nas quintas-feiras, das 13h às 15h;

– Unidade de Saúde de Meaípe: de segunda a sexta-feira, das 8h às 10h;

– Unidade de Saúde Dr. Arnaldo Magalhães, em Muquiçaba: segundas-feiras das 7h30 às 11h e das 13h às 15h, para os residentes da Praia do Morro, Jardim Boa Vista e Aeroporto.

– Unidade de Saúde Dr. Roberto Calmon, no Centro: de segunda à sexta-feira das 09h às 11h e das 14h às 15h;

– Unidade de Saúde no Adalberto Simão Nader: todas as sextas-feiras das 07h30 às 11h e das 13h às 15h;

– Unidade de Saúde de Bela Vista: todas as sextas-feiras, das13h às 15h.

Nas demais unidades de saúde o acompanhamento será organizado com os agentes comunitários de saúde.