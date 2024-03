Guarapari começa a vacinação contra a gripe na próxima terça-feira (26)

A prefeitura de Guarapari começa a vacinação contra Influenza na próxima terça-feira (26). A vacina será disponibilizada aos grupos prioritários em todas as Unidades Básicas de Saúde do município, das 07h30 às 15h30, preservando horário de almoço estabelecido pela unidade do bairro.

A Secretaria de Saúde também vai promover no dia 11 de abril, uma ação de dia D para gestantes e puérperas, na Unidade de Saúde da Mulher, das 08h às 15h.

A campanha será realizada segundo a população prioritária para a vacinação contra a gripe: pessoas com 60 anos ou mais, crianças de seis meses a menores de seis anos de idade (cinco anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas, professores do ensino básico e superior, povos indígenas e de comunidades quilombolas, pessoas com comorbidades ou portadoras de deficiências, caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, trabalhadores da saúde, das forças armadas e das forças de segurança e salvamento, trabalhadores portuários e funcionários do sistema prisional.

É necessário levar documento de identificação, cartão do SUS e cartão de vacina.

De acordo com a secretária de Saúde, Alessandra Albani, tomar a vacina contra a gripe é muito importante para evitar ficar doente, ter complicações de saúde e também para ajudar a reduzir a propagação do vírus na população.

“A vacina contra a gripe oferecida pelo SUS protege contra as cepas H1N1, H3N2 e tipo B. Os anticorpos protetores começam a ser detectados de duas a três semanas após a vacinação e geralmente duram de seis a 12 meses. O pico máximo de anticorpos é atingido após quatro a seis semanas e a proteção da vacina dura cerca de um ano, por isso é importante tomá-la todos os anos”, explicou.

Além da vacina, outras medidas podem auxiliar na prevenção:

– Lave as mãos com água e sabão ou use álcool em gel, principalmente antes de consumir algum alimento;

– Utilize lenço descartável para higiene nasal;

– Cubra o nariz e boca ao espirrar ou tossir;

– Evite tocar mucosas de olhos, nariz e boca;

– Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

– Mantenha os ambientes bem ventilados;

– Evite contato próximo a pessoas que apresentem sinais ou sintomas de gripe;

– Evite aglomerações e ambientes fechados (procure manter os ambientes ventilados);

– Adote hábitos saudáveis, como alimentação balanceada e ingestão de líquidos.

fonte Portal Gov.br