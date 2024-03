GUARAPARI | Edson Magalhães assina três ordens de serviço no bairro Muquiçaba

O prefeito de Guarapari, Edson Magalhães, assinou na noite da última terça-feira (19) três ordens de serviço para início de obras no bairro Muquiçaba: uma nova Unidade de Saúde, a Feira do Agricultor e um campo society.

O evento, com a presença de secretários municipais, vereadores e moradores, foi realizado na área da antiga rodoviária Itapemirim.

A nova Unidade de Saúde Dr. Arnaldo Magalhães, que oferecerá serviços essenciais, contará, no primeiro pavimento, com um hall de entrada e recepção, banheiros acessíveis, elevador, escada, sala de triagem, sala de vacina, sala de procedimentos, sala de curativos, lavanderia, depósito, banheiros para o setor de serviços, farmácia, prontuário, quatro consultórios com lavabos, dois consultórios odontológicos, sala de escovaria, banheiros para pacientes e sala de expurgo.

Já no pavimento superior terá uma sala de nebulização, duas salas de administração, sala de apoio, copa, bar e cozinha, almoxarifado, banheiros, inclusive para PCD, sala de reunião e sala de esterilização.A Feira do Agricultor será composta por banheiros feminino e masculino, incluindo PCD, sala de gerência com banheiro, sala de higienização, depósito e pátio descoberto para composição dos feirantes.

O Complexo Esportivo Maurice Santos vai ganhar um campo society com arquibancada.

Para a moradora Margarida, essas obras foi motivo de muita alegria. “Fico maravilhada em saber dessas obras. Eu passava por aqui e tinha medo de tanta bagunça que estava no espaço da antiga rodoviária de Itapemirim. A gente evitava passar por aqui”.

O prefeito Edson Magalhães disse sobre o empenho na realização das obras. “Me empenhei para desapropriar esse terreno largado, que incomodava a todos e, agora vamos construir nesta área três grandes projetos para atender ao município. Cada projeto tem sua particularidade e estamos empenhados em entregar o melhor para que todos usufruam, tanto quem trabalha, como para quem usa e consome os serviços”, declarou.