GUARAPARI | Entrega dos cartões de Vale Gás terá início nesta terça-feira (30)

today30 de janeiro de 2024 remove_red_eye39

Começa nesta terça-feira (30) a entrega do primeiro pagamento do Vale-Gás Capixaba de R$ 100 para as famílias que foram contempladas com o benefício do estado no município. O valor será pago a cada dois meses para as famílias que se encontram em situação de extrema pobreza, sendo utilizado prioritariamente para comprar gás de cozinha. Com investimento estadual de R$ 4,2 milhões, a primeira listagem de pagamento vai contemplar mais de 7 mil famílias.

Segundo o calendário de pagamento divulgado, os meses de recebimento do benefício serão: janeiro, março, maio, julho, setembro e novembro.

A secretária municipal de Trabalho de Assistência, Breila Mardegan, ressalta que para ter acesso ao Vale Gás Capixaba, o responsável familiar deve atender os seguintes critérios: “ser morador do Espírito Santo; estar cadastrado no Cadastro Único, com dados atualizados nos últimos 24 meses; ser beneficiário do Programa Bolsa Família e estar com o benefício liberado; ter renda familiar por pessoa igual ou inferior a R$ 218; ter, ao menos, uma criança com menos de 6 anos completos na família; não ser beneficiário do Programa Auxílio Gás dos Brasileiros”, concluiu.

Há duas maneiras de saber se a família foi contemplada com o benefício. A primeira é conferindo a lista de beneficiários no site da Setades (www.setades.es.gov.br). Acesse o site, vá ao menu e procure a aba “Serviços e benefícios ao cidadão”. Depois é só clicar em “Vale Gás Capixaba” e clicar na lista. Use o seu número do NIS para fazer a busca.

O segundo é saber se você tem direito ao auxílio e ir até o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) ou a Central do Cadastro Único mais próximo da sua residência. Não esquecer de levar o número do NIS, pois o atendente vai precisar dele para fazer a busca.

É importante destacar que não é necessário realizar nenhum cadastro para ter acesso ao benefício. A seleção é feita pela Setades, que utiliza os dados do Cadastro Único para fazer a seleção. Por isso, é muito importante manter os dados da sua família corretos e atualizados no CadÚnico.

Como retirar o cartão?

As famílias beneficiárias poderão fazer a retirada do cartão na agência 174 do Banestes de Guarapari, localizada na Rua Joaquim da Silva Lima, 209, no Centro da cidade, portando um documento oficial com foto e CPF. Entretanto, é importante frisar que os beneficiários devem aguardar o calendário de entrega do cartão, antes de fazer a retirada nas agências.

Para mais informações os beneficiários podem ligar para o CRAS de sua região.

Cras de São José: (027) 3362-7855

Cras de Santa Mônica: (027) 3262-1727

Cras de Olaria: (027) 3262-1579

Confira o calendário de entrega dos cartões no link https://www.guarapari.es.gov.br/uploads/files/setac/calendario-de-pagamento-01-24-guarapari.pdf