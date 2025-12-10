Guarapari entrega novos uniformes a Agentes Comunitários de Saúde

Na manhã desta terça-feira (9), a Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou a entrega dos novos uniformes aos 123 Agentes Comunitários de Saúde (ACS) que atuam no município. A cerimônia ocorreu no auditório da Escola Ana Rocha Lyra, marcando um importante momento de valorização da categoria, que não recebia novos uniformes desde 2023.

Os kits foram entregues pelo prefeito Rodrigo Borges, pela secretária municipal de Saúde Larissa Santório e pela gerente da Atenção Primária Hozana Simões. Cada profissional recebeu um conjunto composto por duas blusas, uma calça e uma bota, itens essenciais para o dia a dia do trabalho.

O prefeito destacou que a renovação dos uniformes é uma forma de reconhecer o papel fundamental desempenhado pelos agentes:

“A entrega dos novos uniformes é uma forma de reconhecer o trabalho essencial desenvolvido pelos agentes comunitários. Também aproveitamos o momento para ouvir as demandas da categoria, que exerce um papel vital na saúde da população.”

A secretária de Saúde, Larissa Santório, ressaltou, “esta é apenas a primeira parte da entrega. No início do próximo ano, os agentes receberão um segundo kit, com camisa com proteção solar, boné, protetor solar, protetor labial e crachá”.

A ação foi recebida com entusiasmo. A ACS Bruna Hibner elogiou a qualidade do novo material: “A qualidade impressionou. A camisa é mais fresca, a calça é muito mais confortável e a bota é bonita e resistente.”

Já a agente Cirlene destacou a importância dessa renovação: “É uma valorização enorme. Estávamos com uniformes rasgados. Esse kit novo representa dignidade e faz toda a diferença para nós.”

Com a entrega dos novos uniformes e o compromisso de fornecimento anual, a Prefeitura reforça seu investimento nos profissionais que atuam diretamente com as famílias, garantindo melhores condições de trabalho, segurança e valorização aos agentes comunitários.