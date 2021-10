GUARAPARI | Governador do ES assina Ordem de Serviço para obras em Meaípe

O governador do Estado, Renato Casagrande, assinou nesta segunda-feira (25) a Ordem de Serviço para obras de contenção da erosão e restauração da região costeira da Praia de Meaípe, em Guarapari. A intervenção é uma demanda antiga da região que, há anos, sofre com processos erosivos e o avanço do mar sobre a faixa de areia. O investimento é de R$ 67 milhões nas obras que serão executadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES).

Entre os serviços que serão realizados estão a contenção do processo erosivo num trecho de 3.300 metros, além da execução da dragagem, aterro hidráulico, construção de enrocamentos, como espigões, molhes ou quebra-mares com objetivo de proteger as áreas costeiras da ação de ondas marinhas. As obras incluem também a alimentação artificial da praia, também chamada de engordamento, que vai promover a reabilitação do trecho costeiro em, aproximadamente, 40 metros.

Em sua fala, Casagrande destacou a importância da obra para o município. “Discutimos com o prefeito a realização de investimentos estruturantes em Guarapari e este é um deles. Sem dúvidas, aqui é uma das cidades mais conhecidas do Espírito Santo. Sempre digo que, se as pessoas que moram no local não são bem atendidas, não conseguimos atrair os turistas. Tudo o que a gente faz é primeiro para o morador e depois para atrair os turistas. Com a casa bem arrumada, a gente pode recebê-los melhor”, pontuou o governador.



O prefeito de Guarapari, Edson Magalhães, também falou sobre a obra: “O que for bom para Guarapari e bom para o Estado, estou dentro. Que a empresa possa fazer um serviço técnico e bom para resgatarmos esse balneário tão importante. Vamos fazer uma gastronomia cada vez mais forte nessa região para garantir renda e emprego aos nossos moradores.

“Essa obra tão aguardada vai recuperar a atratividade turística da região. A revitalização da orla da Praia de Meaípe também vai impactar na proteção da Rodovia, uma vez que o enrocamento impede que haja fuga de areia da praia”, explicou o diretor-presidente do DER-ES, Luiz César Maretto Coura.