Guarapari inicia entrega de cinco mil mudas de pimenta para produtores rurais

18 de novembro de 2021

A Prefeitura de Guarapari iniciou, nesta semana, a entrega de pimentas do projeto que estimula o cultivo na área rural do município. O programa foi criado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura (Semag), e sua gestão é realizada com recursos próprios.

A iniciativa faz parte do projeto de fomento à agricultura familiar, com o objetivo de desenvolver novas culturas e gerar emprego e renda para o homem do campo.

As mudas entregues são das variedades, capsicum frutescens (pimenta malagueta), capsicum chinense (pimenta biquinho) e capsicum baccatum (pimenta dedo de moça). Foram beneficiados neste primeiro momento, 36 produtores inscritos no programa.

Para o Secretário de Meio Ambiente e Agricultura, Breno Ramos, esse é mais um importante passo para a valorização do homem do campo. “Incentivar a diversidade no campo é promover o desenvolvimento sustentável, isso significa também gerar emprego e renda para o homem do campo”.