Guarapari já está com 100% de leitos para pacientes com Covid-19 ocupados

19 de março de 2021

O número de casos da Covid-19 está aumentando cada dia mais no Espírito Santo, tanto que o Governo do Estado decretou quarentena por 14 dias com a realização de medidas restritivas do risco extremo para o enfrentamento da Covid-19. Em Guarapari, a situação não é diferente, o Ambulatório de Síndromes Gripais da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) tem realizado uma média de 1.100 atendimentos a cada 6 dias, o equivalente a 183 atendimentos/dia. Atualmente, o espaço que foi recém ampliado, já trabalha com 100% de ocupação de leitos.



O Governo do Estado anunciou que o Espírito Santo está com mais de 90% de ocupação dos leitos de UTI, além disso, já registra aumento também de pacientes nas enfermarias dos hospitais, tornando ainda mais preocupante a situação, segundo a Secretária Municipal de Saúde do Município, Alessandra Albani. “Sem leitos de UTI e de enfermaria, não é possível fazer transferência dos pacientes da UPA para os hospitais, pela Central de Vagas do Estado, e isso é muito preocupante”, disse a secretária.

Segundo Alessandra, o município não tem medido esforços para atender a demanda, mas é preciso a conscientização da população para que esse quadro seja modificado. “Nós fizemos a ampliação do espaço de ambulatório, contratamos novos profissionais da saúde, seguimos todas as recomendações do Ministério da Saúde e do Governo do Estado, mas nada disso será válido se as pessoas não colaborarem. Essa é a realidade de todos os municípios. Se puder fique em casa. Enquanto a vacinação não for realizada em todos, precisamos continuar com o uso adequado da máscara, do álcool em gel e fazer o distanciamento social. Essas são as medidas mais eficazes no combate da doença, e contamos com a população para revertermos esse a realidade presente hoje no Espírito Santo”, finalizou a Secretária de Saúde.