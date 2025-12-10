GUARAPARI | Novas rotas de ônibus passam atender o Centro Administrativo Benedito Lyra

A Prefeitura de Guarapari anunciou a adequação das linhas de transporte coletivo que passam a atender diretamente o Centro Administrativo Prefeito Benedito Lyra, na Avenida Paris, Praia do Morro. A medida atende a uma solicitação da população e tem como objetivo facilitar o acesso dos contribuintes e servidores aos diversos serviços oferecidos no local, como PROCON, Agência Nosso Crédito, abertura de MEI, Alistamento Militar e várias secretarias municipais.

Atendendo ao pedido do prefeito Rodrigo Borges, a Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte (SEMSET) acionou a Expresso Lorenzutti, concessionária responsável pelo transporte público, que passou a disponibilizar novos itinerários e horários para atender o Centro Administrativo. As novas rotas entraram em vigor nesta terça-feira, dia 9 de dezembro de 2025, operando de segunda a sexta-feira, em dias úteis, conforme informado oficialmente pela pasta.

O secretário Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte, Cel. Pessanha, destaca que a mudança é resultado de diálogo e atenção às necessidades da população.

“A adequação das linhas permite que mais pessoas tenham acesso facilitado aos serviços públicos concentrados no Centro Administrativo. Nosso trabalho é garantir mobilidade e comodidade para quem depende do transporte coletivo, e essa atualização vem justamente para atender essa demanda crescente”, destacou.

O prefeito Rodrigo Borges reforça que a ação está alinhada ao compromisso da gestão com a eficiência e a melhoria contínua dos serviços públicos. “O Centro Administrativo concentra atendimentos essenciais. Ampliar o acesso por meio do transporte coletivo é mais uma forma de aproximar a Prefeitura das pessoas, garantindo que todos possam utilizar os serviços com rapidez, economia e segurança”, reforçou.

Os itinerários completos e os horários das linhas adaptadas estão disponíveis no mapa divulgado pela Lorenzutti e podem ser consultados na tabela anexa.