GUARAPARI | PM detém dois suspeitos com mandado de prisão em aberto

today3 de janeiro de 2025 remove_red_eye51

Policiais Militares do 10º Batalhão detiveram dois homens que estavam com mandado de prisão em aberto no município de Guarapari, na última quinta-feira (02).

Por volta do meio dia, um homem que estava a bordo de um veículo foi abordado no bairro Meaípe. O mesmo apresentou nome falso, mas após verificações os militares descobriram o nome verdadeiro do suspeito. Foi constatado que o mesmo estava com mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo, sendo então detido de imediato.

No final da tarde, às 17h, outro suspeito foi abordado, desta vez no bairro Centro. O homem de 29 anos tinha em seu desfavor um mandado de prisão pelo crime de violência doméstica. Foi apreendido ainda uma quantidade de maconha em posse do mesmo, sendo detido.

Os envolvidos nas ocorrências foram encaminhados para a delegacia juntamente com os materiais apreendidos.