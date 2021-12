Guarapari pode ser a primeira cidade do estado a ter praias para cães e gatos

A cidade de Guarapari poderá ter a primeira praia habilitada para convivência entre banhistas, cães e gatos no Espírito Santo. O motivo é o Projeto de Lei nº 235/2021, de autoria do vereador Fábio Veterinário (PSB), que autoriza a circulação destes animais em faixa restrita e específica de areia e água, na orla do município, a ser demarcada pela Administração Municipal. Em linhas gerais, a proposta do parlamentar é que a prefeitura escolha uma, entre as 52 praias do litoral de Guarapari, para esta finalidade. A proposição – que foi baixada às comissões permanentes da Câmara Municipal para análise e recebimento de pareceres, durante a sessão desta terça-feira (07/12) – continuará tramitando internamente no Legislativo, devendo entrar em pauta, em primeira discussão, nas próximas sessões da Casa.

De acordo com o projeto, o Poder Executivo demarcará faixa de areia e água, em uma área exclusiva, onde será permitida a circulação de cães e gatos, desde que sejam sociáveis, devidamente identificados com o nome e telefone de seus tutores, em coleira ou plaqueta própria, independente da utilização de guias. A matéria também determina ao tutor a obrigação de recolher as fezes do seu cão ou gato imediatamente, e a fazer o descarte dos dejetos em local apropriado a ser disponibilizado pelo município, sob pena de multa a ser estipulada pelo Poder Executivo.

Ainda segundo a proposição, será proibida a entrada e permanência de cães e gatos que não cumpram os seguintes requisitos:

I) Não identificados nos moldes já descritos;

II) Desacompanhados de ao menos um tutor maior de idade;

III) Reativos, perigosos e/ou antissociais;

IV) No período de cio e pré-cio;

V) Sem carteira de vacinação e atestado de vermifugação, atualizados, emitidos por médico veterinário devidamente registrado no Conselho Regional ou Federal de medicina veterinária.



“Algumas cidades brasileiras já possuem praias do tipo ‘pet friendly’, ou seja, balneários que permitem a presença de pets comprovadamente vacinados, vermifugados e em bom estado de saúde. E em Guarapari, a definição de uma praia destinada a este fm será de grande valia para o turismo, pois existem muitas famílias de turistas que só viajam para cidades onde existem pousadas e praias que aceitem seus animais de estimação, pois para essas pessoas, seus animais de estimação são considerados como membros da família”, finalizou o vereador Fábio Veterinário.



Com a aprovação deste projeto, Guarapari será a primeira cidade do Estado do Espírito Santo com praia ‘pet friendly’, um diferencial que certamente vai atrair um número maior de visitantes, o que poderá gerar mais empregos e oportunidades para os moradores do município.



CLIQUE AQUI e confira o projeto na íntegra.