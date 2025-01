GUARAPARI | Prefeitura participa de reunião para discutir sobre a Febre Oropouche

Diante do aumento dos casos de Febre Oropouche no Espírito Santo, uma reunião foi realizada na tarde desta quarta-feira (8), na sede da Secretaria Estadual de Saúde, em Vitória.

O encontro reuniu representantes do Governo do Estado, Incaper (Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural), FAPES (Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo) e UFES (Universidade Federal do Espírito Santo) para discutir estudos que buscam soluções para conter a proliferação do mosquito conhecido popularmente como maruim, transmissor da doença.

A Prefeitura de Guarapari, único município a participar do encontro, foi representada pela secretária de Meio Ambiente, Vanessa Secato, e pelo secretário de Agricultura, Gabriel Mattar.

“Estamos nos antecipando e buscando compreender as melhores medidas a serem tomadas para que as ações desenvolvidas pela prefeitura sejam eficazes, garantindo o bem-estar da população”, destacaram os representantes municipais.

Durante a reunião, pesquisadores da UFES e do Incaper apresentaram um projeto de pesquisa que propõe alternativas para combater a proliferação e o controle populacional do maruim.

Esse estudo será financiado pelo Governo do Estado, reforçando o compromisso com soluções baseadas em evidências científicas.

Para o subsecretário estadual de Saúde, Orlei Cardoso, o encontro foi fundamental para integrar as secretarias de Saúde e Agricultura na busca por respostas cientificamente embasadas.

“Temos muitas informações sem fundamento científico, o que dificulta a tomada de decisões. Com os estudos em andamento, será possível otimizar recursos e adotar medidas assertivas no controle do maruim, uma espécie que sempre existiu no Estado, mas agora apresenta o agravante da dispersão da doença”, ressaltou o subsecretário.

A reunião reflete o esforço conjunto entre governo, instituições de pesquisa e municípios para enfrentar os desafios impostos pela Febre Oropouche, protegendo a população e buscando soluções sustentáveis para o controle do vetor.