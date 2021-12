Guarapari promove nova audiência pública sobre moradores em situação de rua nesta quarta (15)

today13 de dezembro de 2021 remove_red_eye67

A Câmara de Guarapari vai promover, na próxima quarta-feira, dia 15, às 18h, uma audiência pública visando discutir alternativas para auxiliar os órgãos da administração pública e as secretarias municipais responsáveis, a tomarem as rédeas da situação que a cidade enfrenta, atualmente, devido aos transtornos causados e problemas sociais decorrentes do aumento do número de moradores em situação de rua que estão utilizando marquizes e árvores, em ruas, praças, parques e terrenos baldios.

O debate, proposto e organizado pelo vereador Denizart Zazá (Podemos) – presidente da Comissão de Fiscalização – significa mais um passo na direção do diálogo e do entendimento com as autoridades municipais e representantes de entidades. A intenção é ajudar a prefeitura a encontrar alternativas para este preocupante problema social, que aflige toda a sociedade. O evento será trasmitido ao vivo pelas plataformas digitais da CMG no Youtube e Facebook.

“Já realizamos outras reuniões e audiências públicas sobre o assunto e continuamos em busca de soluções. Entendemos que os cidadãos em situação de rua tenham seus direitos, mas precisamos também garantir os direitos dos contribuintes, que vêm sendo continuamente assediados nas ruas e espaços públicos, por pedintes e mendigos. Essas pessoas são, em sua maioria, moradores em situação de rua, oriundos dos mais variados lugares, que vêm para Guarapari com a intenção de permanecer vivendo e morando nas ruas. Muitos são pacíficos, mas os que consomem álcool e outras drogas têm causado diferentes tipos de problemas aos munícipes e também aos turistas, pelos atos de mau comportamento, desrespeito e perturbação à paz e à ordem”, justificou Zazá.



Segundo o relator da Comissão, vereador Oldair Rossi (DEM), realmente houve um aumento visível, e também bastante significativo, no número de cidadãos morando em situação de rua, em Guarapari. “E não podemos assistir a tudo isso de braços cruzados. Precisamos buscar alternativas a curto, médio e longo prazos, para lidar com esta questão, que é difícil e que evidencia a necessidade de uma política pública específica, voltada ao enfrentamento da situação. Para discutirmos estes e outros assuntos, a nossa Comissão convidou todos os vereadores da Casa e convocou a participação de integrantes da Coordenação do Centro Pop e de lideranças de entidades sociais, para que juntos possamos debater meios pelos quais possamos auxiliar o Poder Executivo a encontrar soluções reais e tangíveis. para o problema”, informou Oldair.



O vereador Léo Dantas (Patriota), membro da Comissão Permanente de Serviços, Obras Públicas e Fiscalização, disse que: “não poderíamos tratar desta agenda sem, também, convocarmos a titutar da Secretaria de Trabalho, Assistência e e Cidadania (SETAC), a secretária municipal Breilla Mardegan, que vem atuando com o objetivo de desenvolver políticas sociais básicas destinadas aos que vivem à margem dos meios de produção e dos benefícios da sociedade, e também de definir políticas destinadas à melhoria da qualidade de vida dos nossos municípes. Vai ser um debate importante”, concluiu.