Guarapari realiza ação de vacinação para terceira dose de profissionais de saúde e idosos

today25 de outubro de 2021 remove_red_eye24

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) de Guarapari realiza nesta terça-feira (26), mais uma ação de vacinação por livre demanda, para atender os profissionais da saúde e idosos (mais de 60 anos) que precisam receber a terceira dose da vacina.

Serão disponibilizadas 1.800 doses da Pfizer. A ação acontecerá das 08h às 14h, no Complexo Esportivo, em Muquiçaba.

Serão atendidos os profissionais de saúde que tomaram a segunda dose de qualquer vacina, há cinco meses ou mais. No caso dos idosos, é preciso ter tomado a segunda dose de qualquer vacina contra a covid-19, há quatro meses ou mais.

Os profissionais de saúde precisam levar comprovante da primeira e da segunda dose, CPF, Cartão SUS e comprovante profissional (crachá, contracheque, contrato de trabalho, carteira de trabalho ou carteira do conselho de classe profissional).

Os idosos precisam levar o cartão de vacinação da primeira e segunda dose, CPF, Cartão SUS, documento de identidade e comprovante de residência, em nome do vacinado ou do responsável.



Outros locais

Os profissionais de saúde e idosos que precisam tomar a terceira dose da vacina também podem procurar a unidade de saúde, que possui sala de vacina, de 07h às 15h, de segunda a sexta-feira, para agendar seu horário. É importante lembrar que não há necessidade de chegar mais cedo nas unidades.



Unidades com sala de vacina

US de Setiba

US de Santa Mônica

US de Perocão

US de Jabaraí

US de Adalberto Simão Nader

US de Bela Vista

US de Amarelo

US de Rio Claro

US de Reta Grande

US de Camurugi

Centro Municipal de Saúde, Itapebussu

US Roberto Calmon, Centro

US Caic, no Olaria

US de Kubitschek