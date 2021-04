GUARAPARI | Segunda dose da vacina contra a Covid-19 para idosos acima de 75 anos

A Secretaria de Saúde (Semsa) de Guarapari realiza na próxima quinta (08), sexta (09) e sábado (10), de 8h às 13h, no Complexo Esportivo Maurice Santos, a aplicação da segunda dose da vacina contra a covid-19, nos idosos acima de 75 anos, que tomaram a primeira dose da vacina do Butantan (Cronavac) nos dias 08, 09, 11 e 12 de março.

A vacinação será em forma Drive Thru e também em livre procura para quem não possui veículo.

É preciso levar cartão SUS, CPF e cartão de vacinação contra a covid (entregue no ato da primeira dose).

Seguindo as mais recentes determinações do Governo Estadual quanto a evitar aglomerações, o município ressalta a importância do uso de máscara e distanciamento.