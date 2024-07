Guarda Civil Municipal de Anchieta com novo número

3 de julho de 2024

A Guarda Civil Municipal de Anchieta (GCM) está com novo número de atendimento. O serviço funciona 24h por dia e deve ser feito pelo número (28) 99255-4103 – somente ligação.

Em alguns casos, a Guarda Municipal pode reunir forças com outros serviços de segurança pública, como a Polícia Militar, no intuito de resolver situações que perturbem a ordem de boa convivência da sociedade.

A Guarda Municipal é um importante instrumento na garantia da segurança nas ruas da cidade e do interior, trabalhando no combate à violência e na fiscalização do trânsito, entre outras atividades. Seus agentes fazem rondas diariamente, para agilizar o atendimento a ocorrências policiais e a delitos flagrados pelas câmeras de videomonitoramento.

