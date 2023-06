Guarda de Viana apreende menores com armas, drogas e carro roubado

today8 de junho de 2023 remove_red_eye141

Durante plantão, na madrugada desta quinta (8), uma equipe da Guarda Civil Municipal de Viana apreendeu quatro menores de idade que portavam 28 pedras similares ao crack, um revólver calibre 38 com seis munições e um veículo com restrições de furto e roubo. Acredita-se que eles se prepararam para praticar roubos nesta manhã.

O caso ocorreu durante plantão coruja da Guarda Municipal, que avistou o veículo e desconfiou da atitude suspeita dos menores. A placa do carro foi consultada e possuia restrição de furto/roubo. O motorista se desesperou ao perceber que a guarnição os seguia e, dirigindo em alta velocidade, bateu no meio fio de rua do bairro Vila Bethânia.

Os menores, identificados como sendo de Cariacica, foram encaminhados para a 4ª Delegacia Regional de Cariacica e o veículo recolhido ao pátio.