Guarda de Vitória detém suspeito de assalto em ponto de ônibus

today8 de dezembro de 2025 remove_red_eye7

Um homem, de 34 anos, foi detido pela Guarda Civil Municipal (GCMV) de Vitória logo depois de assaltar duas pessoas em um ponto de ônibus, em Santa Luiza, no final de semana. O suspeito era procurado pelo crime de tráfico de drogas desde o mês de junho.

Uma das equipes patrulhava na Avenida Nossa Senhora da Penha, por volta das 23 horas de sábado (6), quando foi abordada por um motorista. “Ele nos relatou que duas pessoas haviam sido vítimas de roubo em um ponto de ônibus e descreveu os dois suspeitos. Conseguimos encontrar um dos indivíduos com um celular roubado e ainda um canivete e um alicate”, descreveu o coordenador Eller, da Guarda de Vitória.

As vítimas, de 40 e 18 anos, foram rendidas por dois criminosos, porém só um foi localizado. Já o indivíduo detido foi reconhecido como um dos autores do assalto. “Ao verificarmos a identificação, descobrimos que ele estava sendo procurado pela Justiça, pois havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas”, pontuou Eller.

A ordem de prisão foi expedida pela 3ª Vara Criminal de Vitória após condenação por tráfico, em junho deste ano. O detido também possui passagem criminal por roubo, em 2024. Ele foi levado para a Delegacia Regional de Vitória para ser apresentado à autoridade competente.

foto Leonardo Silveira