Guarda de Vitória flagra carro circulando com placa pintada à mão

24 de dezembro de 2024

Observe a foto. Olhando rapidamente, a placa pode até passar despercebida, mas é só parar um pouquinho para ver que ela foi pintada, isso mesmo, com tinta. O “detalhe” não passou despercebido pela equipe da Guarda Civil Municipal de Vitória, na manhã desta segunda-feira (23).

Os guardas realizavam patrulhamento na Praça Costa Pereira quando visualizaram a situação. “O veículo parou no semáforo e, assim que olhamos, percebemos que a placa dianteira estava pintada à mão. De imediato realizamos a abordagem ao veículo e, além da placa, descobrimos outras irregularidades”, descreveu o Inspetor Josenildo, do Setorial 1 da Gerência de Operações e Fiscalizações de Trânsito (Goft).

Não só a placa estava em desacordo com a legislação de trânsito. O licenciamento do carro estava vencido, pneu careca e a carteira de habilitação do motorista também vencida, desde 2018. O condutor recebeu quatro autos de infração e teve o veículo removido para o pátio.

Blitz

Durante o final de semana, mais veículos foram notificados por irregularidades pela Guarda de Vitória. No sábado (21), o Grupo Tático Operacional (GTO) parou 188 veículos na Avenida Nossa Senhora da Penha, em Barro Vermelho. Foram 74 autos de infração, sendo 18 deles por andar com licenciamento vencido, 12 por defeito na iluminação e 12 se recusaram a realizar o teste do bafômetro.

Já na sexta-feira (20), uma motocicleta foi abordada na Avenida Fernando Ferrari com R$ 12 mil em dívidas e com descarga livre. O veículo foi removido para o pátio. Outros 14 veículos foram abordados no ponto de bloqueio.

“As regras de trânsito devem ser seguidas para que possa haver harmonia no trânsito. A fiscalização também faz parte da engrenagem do trânsito, uma vez que colabora com a cultura de segurança e de responsabilização dos envolvidos”, descreveu Marcelo Paraguassu Pires, gerente da Goft.

foto divulgação