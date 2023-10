Guarda Municipal de Viana detém casal com mandado de prisão por homicídio

O serviço de inteligência da Polícia Militar de Linhares repassou informações sobre um casal foragido por crime de homicídio para as forças de segurança de Viana e com esses dados, a Guarda Municipal passou a realizar buscas.

Em patrulhamento tático no bairro Vale do Sol, na noite desta quinta-feira (26), os agentes municipais avistaram os três indivíduos. A equipe realizou a abordagem preventiva nos suspeitos.

Durante a ação foi encontrado um celular com um dos suspeitos. Após uma consulta no sistema policial, descobriu-se que o casal, identificado como L.M.A e J.M.S.N, conhecido como Baiano, ambos residentes de Linhares, possuía um mandado de prisão em aberto por homicídio, no mesmo município.

O terceiro indivíduo não tinha nenhuma ligação com o caso e foi liberado.

Os suspeitos foram encaminhados para a 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil.