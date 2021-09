Homem é preso em flagrante após roubar entregador de comida por aplicativo em Vitória

A equipe de plantão do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) prendeu, em flagrante, um homem de 20 anos, suspeito de ser autor de um roubo a um homem que fazia entregas de comida por aplicativo. O suspeito foi preso na tarde, dessa terça-feira (07), no bairro Andorinhas, em Vitória, após ter cometido o roubo no bairro Praia do Canto, no mesmo município.

A vítima chegou à recepção da DHPP informando que estava de bicicleta, realizando uma entrega de comida por aplicativo, quando foi assaltada na Rua da Grécia, na Praia do Canto, e que o autor teria ido no sentido Reta da Penha.

“Em posse das informações, eu e o investigador Eduardo Nascimento embarcamos na viatura juntamente com a vítima e, ao passarmos pela Avenida Leitão da Silva, no bairro Andorinhas, localizamos o suspeito de bicicleta e tentamos abordá-lo”, conta o delegado plantonista da DHPP, Eduardo Oliveira.

Quando a equipe desembarcou da viatura, o suspeito não obedeceu à ordem e pedalou mais rápido para tentar furar o bloqueio, mas foi alcançado e detido. A vítima o reconheceu sendo o autor do roubo. Entretanto, após as buscas, a arma e o celular não foram encontrados.

Durante a detenção, populares se aproximaram e informaram ter avistado o suspeito arremessando uma arma e um celular em um terreno, próximo ao local da prisão. Os policiais foram ao local e encontraram o celular e um simulacro de pistola. O suspeito foi encaminhado ao Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), onde foi autuado em flagrante pelo crime de roubo e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

por Matheus Zardini